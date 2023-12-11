Иммунолог объяснил, для кого особенно опасно заражение сразу двумя вирусами

Врач-иммунолог Николай Крючков в интервью «Вечерней Москве» рассказал, чем и для кого опасно заражение двумя вирусами сразу.

По словам врача, параллельное заражение двумя инфекциями способно увеличить количество госпитализаций, тяжелых течений заболеваний и летальных исходов.

Как отметил доктор, в зоне риска заражения двумя вирусами находятся старики, люди, страдающие хроническими заболеваниями, беременные и дети младше пяти лет.

«Просто нужно внимательно оценивать состояние по наиболее тяжелому вирусу. Условно, если человек заболел коронавирусом и гриппом, то тяжелее коронавирус. Если гриппом и риновирусом, то тяжелее грипп. По самому тяжелому и смотрим ухудшения или улучшения», — подытожил Крючков.