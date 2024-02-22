Терапевт объяснил, как избавиться от сахарной зависимости

Врач-эндокринолог, терапевт Илья Луконин в разговоре с «СЭ» рассказал, как постепенно сократить количество сахара в рационе и избавиться от сахарной зависимости. По его словам, первое, что необходимо сделать — это отказаться от сладостей по утрам.

«Выбирайте на завтрак углеводы с высоким содержанием клетчатки (например, овсянку или цельнозерновой тост) и сочетайте их с белком (например, омлетом или творогом). Для сладости можно добавить банан», — объяснила доктор.

Следующий шаг — найти полезную замену сладкому. Это могут быть горький шоколад или фрукты. Еще можно пойти в специальный магазин, где продаются сладости с минимальным содержанием сахара или без него, добавил доктор.

Также доктор советует не отказываться от сахара резко, везде нужен баланс. Организму необходимо время, чтобы привыкнуть к новой привычке. Поэтому сладости могут присутствовать в рационе, но не на постоянной основе, а по особым случаям.