Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Как избавиться от сахарной зависимости: ответ врача
Здоровье

22 февраля, 20:30

1 мин.

Терапевт объяснил, как избавиться от сахарной зависимости

Мария Маковей
Автор
Девушка смотрит на пирожные.
Фото wundervisuals/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Врач-эндокринолог, терапевт Илья Луконин в разговоре с «СЭ» рассказал, как постепенно сократить количество сахара в рационе и избавиться от сахарной зависимости. По его словам, первое, что необходимо сделать — это отказаться от сладостей по утрам.

«Выбирайте на завтрак углеводы с высоким содержанием клетчатки (например, овсянку или цельнозерновой тост) и сочетайте их с белком (например, омлетом или творогом). Для сладости можно добавить банан», — объяснила доктор.

Следующий шаг — найти полезную замену сладкому. Это могут быть горький шоколад или фрукты. Еще можно пойти в специальный магазин, где продаются сладости с минимальным содержанием сахара или без него, добавил доктор.

Также доктор советует не отказываться от сахара резко, везде нужен баланс. Организму необходимо время, чтобы привыкнуть к новой привычке. Поэтому сладости могут присутствовать в рационе, но не на постоянной основе, а по особым случаям.

Какой шоколад полезнее. Шоколад: польза и вред
Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
Россия, Китай и Алжир проголосовали против проекта резолюции США по Газе
Билялетдинов уходит, Радулов в подвешенном состоянии, а «Ак Барс» готов менять вектор
Тела застреленных мужчины и женщины нашли у кладбища под Оренбургом
Вице-премьер Украины подтвердила призывы США не наносить удары по НПЗ в России
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada
Читайте далее
Офтальмолог объяснила, к каким заболеваниям глаз приводит солнечное излучение