Кардиолог Васильев дал советы, как пережить мощную магнитную бурю

Врач-кардиолог, терапевт Сергей Васильев порекомендовал отказаться от алкоголя во время магнитной бури.

«Магнитная буря — это стресс для организма. Противостоять именно магнитной буре человек еще не научился, поэтому во время такого стресса желательно ограничить те стрессы, с которыми мы научились бороться: не употреблять алкоголь, избегать перепадов температуры, переохлаждения или, наоборот, перегрева, например сауны или пляжа», — приводит «Life.ru» слова Васильева.

Также медик отметил, что во время бушующей магнитной бури стоит отказаться от чрезмерных физических нагрузок, работы на даче, а важные дела и совещания перенести на другой день.

«Также можно предпринять несколько вещей, которые позволят снизить накал этого стресса. Например, теплая ванна, пораньше лечь спать, отдохнуть, может быть, где-то даже пораньше уйти с работы», — добавил специалист.