Косметолог назвала процедуры, которые не стоит делать летом

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В эксклюзивной беседе с «СЭ» врач-косметолог Ирина Евдокимова рассказала о косметологических процедурах, которые не рекомендуются делать летом. Ограничения связаны с активным воздействием ультрафиолетовых лучей, повышенной температурой и увеличенным потоотделением.

Специалист советует отложить процедуры, которые повреждают поверхностный слой кожи. К ним относятся химические, срединные и глубокие пилинги, а также все виды отбеливания и шлифовок.

Особенно опасны химические пилинги, они могут сделать кожу более чувствительной, из-за чего повышается риск ожогов и гиперпигментации.

«В летнее время лучше заменить агрессивные процедуры на более щадящие косметические манипуляции, например массаж лица», — заключила Евдокимова.