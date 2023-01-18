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Сегодня, 17:20

Крещение-2023: проруби в Москве и Московской области

Ольга Стрельникова
Фото Global Look Press
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Рассказываем, где освятят купели и проруби, что с собой брать, какие есть запреты.

Как проходит праздник Крещения

Праздник Крещения посвящен важному для христиан событию — крещению Иисуса Христа в реке Иордан. Обряд символизирует очищение тела и духа. Многие считают, что крещенская вода избавляет от тяжести всех грехов.

Важная составляющая праздника для истинно верующих — посещение церкви и чтение молитв. Само омовение происходит уже после завершения праздничных служб и освящения купелей.

Окунание в прорубь во время праздника Крещения. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Подготовка к мероприятию

Традиционные крещенские купания в Москве и области пройдут с 18 часов 18 января до 12 часов следующего дня. С этой целью подготовлены специально оборудованные купели: 59 в Москве и 223 по области. Располагаются они на открытых водоемах, неподалеку от святых источников и даже в храмах.

Площадки для купаний подготовили с учетом необходимых мер безопасности. Оборудована система навигации, обогреваемые места для переодевания, полевые кухни с горячим чаем и питанием для всех желающих, туалеты, парковки. У подходов к местам погружения установят деревянные настилы, поручни, освещение и дополнительные ограждения.

Петр Бирюков, заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства: «Исходя из требований безопасности все места для купания будут оборудованы вблизи берегов водоемов, что исключает массовый выход людей на опасный лед, также предусмотрено создание альтернативных мест для купания — купелей».

Соблюдение мер безопасности проконтролируют спасатели, волонтеры, работники коммунальных служб, сотрудники полиции и скорой помощи.

Правила Крещенских купаний

Если вы запланировали принять участие в Крещенских купаниях, запомните следующие моменты. Не рекомендуется:

  • проводить купание в несанкционированном месте;

  • осуществлять погружение в купальнике (по традиции для этого используется длинная рубашка свободного кроя);

  • спускаться в воду на полный или голодный желудок (должно пройти некоторое время после приема пищи).


Категорически запрещено как с морально-этической точки зрения, так и с точки зрения безопасности допускать распитие алкогольных напитков до или после купания.

Отказаться от ныряния в купель следует:

  • при наличии простудных заболеваний и воспалительных процессов любого рода;

  • при хронических заболеваниях (особенно сердечно-сосудистых, в частности гипертонии);

  • при заболеваниях нервной системы;

  • в период беременности;

  • детям до 12 лет.


Если вы собираетесь участвовать в Крещенских купаниях, обратите внимание на рекомендации:

  • возьмите с собой теплую одежду, шапочку, удобные тапочки и полотенце;

  • предварительно обязательно разогрейтесь;

  • людям неподготовленным лучше не нырять, а ополоснуть лицо, руки и ноги (до икр), а затем активно растереть их сухим полотенцем;

  • погружаться лучше по шею, делают это трижды, произнося: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа»;

  • общая длительность погружения должна быть от 10-15 секунд до 1 минуты, не более;

  • после обязательно разотритесь сухим полотенцем, оденьтесь потеплее и выпейте горячий сладкий чай.

Как правильно подготовиться к окунанию в прорубь. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Адреса купелей в Москве и ближайшем Подмосковье

Обряд омовения все желающие могут совершить в иорданях по следующим адресам.

ЦАО

  • Храм Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке.

САО

  • Большой Садовый пруд;

  • Прибрежный проезд, владение 7;

  • водный стадион «Динамо».

СВАО

  • Дворцовый пруд.

ВАО

  • озеро Святое;

  • озеро Белое;

  • Терлецкие пруды;

  • Красный пруд;

  • купель «Вернисаж»;

  • Бабаевский пруд;

  • Олений пруд.

ЮВАО

  • Верхний Кузьминский пруд;

  • Нижний Люблинский пруд;

  • Шибаевский пруд.

ЮАО

  • Борисовский пруд;

  • Царицынский пруд;

  • пруд Бекет.

ЮЗАО

  • Воронцовский пруд;

  • пруд на территории санатория «Узкое»;

  • Тропаревский пруд;

  • пруд по адресу: Нахимовский проспект, дом 8;

  • Черневский пруд;

  • пруд у храма в Захарьине.

ЗАО

  • Мещерский пруд;

  • Москва-река, поселок Рублево;

  • Москва-река, улица Филевская, дом 40а;

  • Москва-река, Филевский бульвар, дом 21.

СЗАО

  • пруд Барышиха в Митине;

  • пруд в селе Рождествено;

  • Деривационный канал;

  • парк «Северное Тушино»;

  • Строгинская пойма;

  • Кировская пойма;

  • озеро Бездонное;

  • Карамышевская набережная, дома 13-15;

  • Москва-река, улица Авиационная, дом 79;

  • Южное Тушино, улица Лодочная, владение 19.

ЗелАО

  • озеро Черное;

  • озеро Школьное.

ТиНАО

  • город Троицк, река Десна, зона отдыха «Заречье»;

  • река Трешня, деревня Чернецкое;

  • пруд, село Богоявление;

  • пруд, село Покровское;

  • пруд, село Былово;

  • пруд, деревня Кнутово;

  • пруд, село Ознобишино;

  • пруд, дом отдыха «Воскресенское»;

  • пруд, деревня Свинорье;

  • пруд, Ульяновский лесопарк;

  • пруд, поселок Мосрентген;

  • купель в поселке Дома отдыха «Плесково»;

  • купель при храме Святой Троицы в деревне Васюнино;

  • купель в поселке ДСК «Мичуринец»;

  • купель в парке «Ручеек» (деревня Марушкино);

  • купель в деревне Товарищево;

  • купель в деревне Евсеево-Кувекино;

  • купель в деревне Пучково;

  • купель в поселке Шишкин Лес.
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