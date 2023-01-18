Крещение-2023: проруби в Москве и Московской области

Рассказываем, где освятят купели и проруби, что с собой брать, какие есть запреты.

Как проходит праздник Крещения

Праздник Крещения посвящен важному для христиан событию — крещению Иисуса Христа в реке Иордан. Обряд символизирует очищение тела и духа. Многие считают, что крещенская вода избавляет от тяжести всех грехов.

Важная составляющая праздника для истинно верующих — посещение церкви и чтение молитв. Само омовение происходит уже после завершения праздничных служб и освящения купелей.

Фото Global Look Press

Подготовка к мероприятию

Традиционные крещенские купания в Москве и области пройдут с 18 часов 18 января до 12 часов следующего дня. С этой целью подготовлены специально оборудованные купели: 59 в Москве и 223 по области. Располагаются они на открытых водоемах, неподалеку от святых источников и даже в храмах.

Площадки для купаний подготовили с учетом необходимых мер безопасности. Оборудована система навигации, обогреваемые места для переодевания, полевые кухни с горячим чаем и питанием для всех желающих, туалеты, парковки. У подходов к местам погружения установят деревянные настилы, поручни, освещение и дополнительные ограждения.

Петр Бирюков, заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства: «Исходя из требований безопасности все места для купания будут оборудованы вблизи берегов водоемов, что исключает массовый выход людей на опасный лед, также предусмотрено создание альтернативных мест для купания — купелей».

Соблюдение мер безопасности проконтролируют спасатели, волонтеры, работники коммунальных служб, сотрудники полиции и скорой помощи.

Правила Крещенских купаний

Если вы запланировали принять участие в Крещенских купаниях, запомните следующие моменты. Не рекомендуется:

проводить купание в несанкционированном месте;

осуществлять погружение в купальнике (по традиции для этого используется длинная рубашка свободного кроя);

спускаться в воду на полный или голодный желудок (должно пройти некоторое время после приема пищи).



Категорически запрещено как с морально-этической точки зрения, так и с точки зрения безопасности допускать распитие алкогольных напитков до или после купания.

Отказаться от ныряния в купель следует:

при наличии простудных заболеваний и воспалительных процессов любого рода;

при хронических заболеваниях (особенно сердечно-сосудистых, в частности гипертонии);

при заболеваниях нервной системы;

в период беременности;

детям до 12 лет.



Если вы собираетесь участвовать в Крещенских купаниях, обратите внимание на рекомендации:

возьмите с собой теплую одежду, шапочку, удобные тапочки и полотенце;

предварительно обязательно разогрейтесь;

людям неподготовленным лучше не нырять, а ополоснуть лицо, руки и ноги (до икр), а затем активно растереть их сухим полотенцем;

погружаться лучше по шею, делают это трижды, произнося: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа»;

общая длительность погружения должна быть от 10-15 секунд до 1 минуты, не более;

после обязательно разотритесь сухим полотенцем, оденьтесь потеплее и выпейте горячий сладкий чай.

Фото Global Look Press

Адреса купелей в Москве и ближайшем Подмосковье

Обряд омовения все желающие могут совершить в иорданях по следующим адресам.