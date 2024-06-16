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Нутрициолог перечислила симптомы метаболического синдрома
Здоровье

Сегодня, 19:00

1 мин.

Нутрициолог перечислила симптомы метаболического синдрома

Мария Маковей
Автор
Мужчина измеряет окружность талии
Фото FredFroese/istockphoto.com
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Метаболический синдром — это патологические состояние, связанное с повышенной устойчивостью тканей к воздействию инсулина. Возникает болезнь из-за чрезмерного потребления калорий и низкой физической активности.

По словам нутрициолога Алены Денисовой, у людей с метаболическим синдромом нарушается обмен веществ и происходит накапливание жира во внутрибрюшной полости. Это приводит к увеличению объемом талии.

Эксперт подчеркнула, что женщинам с окружностью талии более 88 см стоит пойти к врачу. Медицинская помощь также требуется и мужчинам, чьи показатели окружности талии превышают 102 см.

«Для определения метаболического синдрома требуется осмотр врача и анализ крови», — добавила Денисова в беседе с «СЭ».

Кроме того, нутрициолог перечислила и другие симптомы метаболического синдрома. К ним она отнесла повышенный уровень триглицеридов (жиров) в крови (больше 1,7 ммоль/л), повышенное артериальное давление, низкий уровень липопротеинов (сложных белков) высокой плотности и нарушение уровня глюкозы.

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