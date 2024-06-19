Остеопат объяснила, как расслабить спину после рабочего дня

В эксклюзивной беседе с «СЭ» доктор остеопатии с международной квалификацией, врач-невролог Ангелина Шестакова рассказала, как расслабить спину после рабочего дня.

В течение дня человек очень много сидит, вся основная нагрузка приходится на тазовые кости и ноги, из-за этого мышцы спины приходят в спазмированное зажатое состояние. Чтобы расслабить их, эксперт дала несколько советов.

«После рабочего дня нужно прогуляться. Один из вариантов — пройти одну-две остановки автобуса или метро. Это улучшит работу сердечно-сосудистой системы, приведет мышцы в работу и, следовательно, расслабит спину», — объяснила доктор.

Также расслаблению спины помогают сгибания и разгибания. Нужно встать, ровно и медленно наклониться вниз, чтобы руки касались пола. В такой позиции повисеть буквально несколько секунд и потом медленно и плавно вернуться в исходную позицию.

«После нескольких таких движений позвоночник очень хорошо расслабляется, при этом все физиологические изгибы принимают свое естественное положение, мышцы приобретают нормальный тонус», — добавила Шестакова.

Людям, которые проводят рабочий день в неудобной позе, например, стоматологам или механикам, медик советует лечь на спину и максимально вытянуть руки и ноги в разные стороны. Также можно лечь на фитбол (большой мяч для фитнеса. — Прим. «СЭ»), немного покататься вперед-назад, так позвоночник будет максимально расслабляться и принимать естественное положение.

Кроме того, для расслабления мышц можно полежать в ванне с солью. За счет воды и соли мышцы будут возвращаться в естественный тонус.