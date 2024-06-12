Травник поделилась рецептом маски для лица на основе фейхоа

Нутрициолог и травник Анастасия Костомаха в беседе с «СЭ» отметила, что фейхоа содержит в себе большое количество полезных веществ, поэтому его активно используют в косметологии.

Например, на основе фрукта можно приготовить увлажняющую маску. Понадобится 5-6 плодов фейхоа, их следует размять до однородности. К полученной смеси добавить столовую ложку творога и чайную ложку оливкового и все хорошо перемешать. Полученную маску эксперт рекомендует наносить на шею и лицо, держать 20 минут.

По словам специалиста, такая домашняя маска убирает шелушения кожи и заживляет микротрещины.