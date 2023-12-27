Врач объяснил, как поддерживать физическую активность на новогодних праздниках

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Врач высшей категории Александр Горячев эксклюзивно для «СЭ» рассказал, как поддерживать физическую активность во время новогодних каникул и праздников.

По его словам, на новогодних праздниках не обязательно делать полноценные тренировки. Есть альтернативные способы активности.

В первую очередь эксперт советует больше гулять на свежем воздухе. Можно слепить снеговика, покататься на санках, устроить фотосессию. Не стоит куда-то спешить, важно наслаждаться прогулкой.

«Тепло одевайтесь, обязательно утеплите ноги, руки и голову. Если на улице сильный ветер и мороз, можете позвать компанию друзей и пойти в боулинг. Это очень подвижная и азартная игра», — добавил доктор.

Кроме того, Горячев рекомендует заняться зимними видами спорта. Это могут быть лыжи, сноуборд, тюбинги, коньки.

«Почти в каждом городе есть ледовый каток. 40 минут катания на коньках точно подарят вам бурю эмоций и новых впечатлений», — сказал врач.

Также эксперт советует не забывать про домашнюю активность, это может быть уборка, готовка или веселые игры в кругу семьи.