Врач объяснила, с чем могут быть связаны проблемы с зачатием

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала «СЭ», с чем может быть связана проблема зачатия и как с этим справиться.

«После новости про аллергию на сперму ко мне обратилась пациентка с проблемой: они с супругом хотят завести ребенка, но у женщины аллергия на сперму мужа. При такой реакции организма интимная жизнь в паре может происходить только с использованием барьерных контрацептивов», — предупредила специалист.

Как отметила Наталья Перова, беременность в парах, где у женщины имеется аллергия на сперму мужа, вполне возможна. «В этом случае потребуется искуственное оплодотворение. Аллергическая реакция возникает не на сами сперматозоиды, а на форменные элементы. Поэтому мужчине достаточно сдать сперму, затем сперматозоиды «очистят» и введут его супруге искусственно — проблема с зачатием будет решена», — резюмировала врач.

Ранее мы рассказывали об аллергии на сперму у мужчин и женщин.