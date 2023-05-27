Врач Радина рассказала, что должно быть в мужской дорожной косметичке

Врач-косметолог Кристина Радина рассказала, что стоит положить в мужскую дорожную косметичку.

Специалист отмечает, что в мужской косметичке должно быть средство для очищения кожи, причем желательно то, которое убирает жирный блеск. Например, косметическое молочко. К нему нужно купить ватные диски, а также взять в дорогу тонизирующее средство.

«Обязательно нужно использовать увлажняющий крем, успокаивающий крем, который подойдет мужчинам после бритья. А также можно использовать для мужской кожи защиту от солнца, конечно же с высоким SPF, если предстоит долгое нахождение на солнце», — приводит «Life.ru» слова врача.