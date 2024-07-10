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Врач рассказал, какими заболеваниями можно заразиться на пляже
Здоровье

Сегодня, 18:25

2 мин.

Врач рассказал, какими заболеваниями можно заразиться на пляже

Мария Маковей
Автор
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Девушка на пляже
Фото SDI Productions/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров рассказал, какими заболеваниями можно заразиться на пляже и как сделать отдых у моря безопасным.

«Сейчас самый разгар отпусков, пляжи заполнены отдыхающими, которые даже не догадываются, что может ждать их в воде и на ее берегу. Так, на непроверенных пляжах и водоемах есть риск подхватить различные кожные и кишечные инфекции, вирусный гепатит А, паразитов, золотистый стафилококк, энтеровирусы, «зуд купальщика» и отрубевидный лишай», — отметил эксперт.

Например, гепатит А проявляется такими симптомами, как недомогание, тошнота, желтуха, боли в мышцах. Вирус поражает печень, им легко заразиться, если случайно глотнуть загрязненной воды. Особенно высоки шансы подхватить инфекцию в стоячем и теплом водоеме. При этом проявиться симптомы недуга могут через 1,5 месяца.

«Если говорить о «зуде купальщика», так называют церкариоз... Это болезнь, которая возникает из-за церкарий — личинок плоских червей-сосальщиков. Их носители — моллюски. Поэтому подцепить в водоемах паразитов легко. Личинки внедряются в кожу и вызывают сыпь с сильным кожным зудом. Это не опасно, но в некоторых случаях требуется помощь врача», — сказал доктор.

Сахаров предупреждает, что на фоне атаки паразитов может развиться токсический дерматит, который сопровождается тошнотой, рвотой, повышением температуры, бессонницей и воспалениями на коже. Заболевание требует незамедлительной врачебной помощи.

Чтобы обезопасить себя от различных инфекций, медик рекомендует купаться только в проверенных местах, которые одобрил Роспотребнадзор. Также не следует глотать воду и погружаться в нее с головой. Кроме того, особую осторожность нужно соблюдать в жарких странах с низким уровнем гигиены.

Врач подчеркнул, что даже в специально отведенных местах для купания можно заразиться инфекциями. Особенно это касается людей с ослабленным иммунитетом — пожилых граждан и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

«Не ложитесь на горячий песок, используйте специальные коврики, а после контакта с водой или песком обязательно принимайте душ. И самое главное, не занимайтесь самолечением, при ухудшении самочувствия идите к врачу», — подытожил специалист.

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