Врач рассказала, как избавиться от сухости и усталости глаз

Офтальмолог и офтальмохирург Вероника Кийко рассказала, что синдром сухого глаза наблюдается у каждого второго пациента, а на сухость глаз жалуется практически каждый. «Чтобы снять неприятные симптомы сухости и перенапряжения глаз мы назначаем капли «искусственной слезы» для регулярного использования», — пояснила специалист.

Также Вероника Кийко рекомендует пациентам снизить или исключить негативное влияние основных внешних факторов, которые провоцируют недостаточное увлажнение слизистой и роговицы глаза. «В первую очередь, это сухой воздух и чрезмерное использование гаджетов — телефонов и планшетов. С первой проблемой справится увлажнитель воздуха для помещений. Если вы носите контактные линзы, следует ограничить их ношение или вовсе отказаться, заменив на очки», — рассказала офтальмолог. Негативно на увлажнение слизистой глаз влияет и курение, поэтому о нем лучше забыть и поменьше находиться в накуренном непроветриваемом помещении.

Для уменьшения проявлений синдрома сухого глаза и при перенапряжении глаз Вероника Кийко порекомендовала зрительную гимнастику. «Очень полезно делать перерывы примерно раз в 30 минут во время работы за компьютером. Часто поморгайте в течение 30-60 секунд, повращайте глазными яблоками в разные стороны. Можно сильно зажмурить глаза на 5 секунд, а потом их широко открыть на такое же время», — предложила офтальмолог. Если же все профилактические меры соблюдены, а сухость глаз и дискомфорт продолжают беспокоить и даже усиливаются, нужно обратиться к врачу, чтобы подобрать лечебное средство.

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