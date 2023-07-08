Лучшие солнцезащитные кремы для детей

Дети в защите от солнечных лучей нуждаются больше взрослых. Их кожа более нежная и восприимчивая, чаще подвержена ожогам. Отдельную опасность для активно растущего организма представляет риск онкологии. Поэтому все правила защиты кожи ребенка от ультрафиолетового излучения и пребывания на солнце в целом нужно соблюдать.

Какой крем выбрать, как его применять и что еще стоит знать, рассказали педиатр Айшат Идармачева и дерматовенеролог Елена Богатова.

Как выбрать солнцезащитный крем для детей

Прежде всего нужно понимать, что кремы бывают очень разные по факторам и степени защиты.

Есть фактор Persistent Pigment Darkening или PPD (PI). Он дает защиту от ультрафиолета типа А (UVA), который воздействует на кожу даже сквозь облака, приводит к пигментации и фотостарению (вот почему рекомендуется использовать солнцезащитные средства в любое время года и при любой погоде). В средствах для детей используют защиту 24% или 42%, последняя максимально возможная на сегодня.

Есть защита, которую определяет фактор Sun Protection Factor, или SPF, он защищает от ультрафиолетовых лучей типа В, то есть в большей степени от ожогов. Например:

пометка SPF менее 15 указывает на низкую степень защиты;

SPF 15-20 относится к средней степени защиты.

Все, что выше 30, говорит о высокой (30-50) и очень высокой (50+) степени защиты. Такие средства уже подходят для детей. Хотя лучше использовать специальные детские крема и спреи, поскольку они учитывают все потребности нежной кожи и организма ребенка.

В любом случае, выбирая солнцезащитное средство, всегда обращайте внимание на срок годности и состав на упаковке, особенно если у ребенка есть аллергия на те или иные вещества.

Если касаться темы восприимчивости детской кожи, то все средства можно поделить еще на минеральные (диоксид титана, оксид цинка и прочие), которые защищают только от лучей типа В, и химические.

Лучшие солнцезащитные кремы для детей по возрастным группам

Большинство кремов используются с шести месяцев, до этого лучше не гулять с ребенком под открытым солнцем. Если этого не избежать, следует применять солнцезащитный крем, который соответствует возрасту малыша.

Солнцезащитные кремы для грудничков (0-6 месяцев)

Кожа новорожденного еще слабо синтезирует меланин, при этом имеет большее количество активно делящихся стволовых клеток. Из-за этого риск солнечного ожога и отсроченных неблагоприятных эффектов (онкологические заболевания) высок.

Крем Chicco Baby Moments

Фактор защиты — 50+. Объем — 89 мл.

Плюсы: очень высокая степень защиты, водонепроницаемый, ухаживает за кожей, приемлемая цена.

Минус: относительно маленький объем.

Солнцезащитное молочко для тела Mustela Bebe Very High Protection Sun Lotion

Фактор защиты 50. Объем — 200 мл. Содержит глицерин.

Плюсы: высокая степень защиты, нежная текстура, гипоаллергенен, подходит для всех типов кожи.

Минусы: высокая цена.

Солнцезащитное молочко Bubchen от Helan

Фактор защиты 30. Объем — 125 мл. Содержит экстракты календулы, алоэ вера, масло оливы и витамин Е.

Плюсы: легкая консистенция, подходит для чувствительной кожи, защищает от лучей А и B.

Минусы: высокая цена.

Молочко «Ла-Кри».

Степень защиты — 50. Объем — 200 мл.

Плюсы: гипоаллергенен, можно наносить на влажную кожу.

Минусы: плотный, жирный, тяжело распределяется, оставляет желтые пятна на светлой одежде.

Солнцезащитные кремы для малышей (6-24 месяца)

Детская кожа в период с шести месяцев до двух лет также нуждается в особом уходе.

Крем «Мое солнышко»

Степень защиты — 50. Объем — 55 мл. Содержит витамин Е и экстракт календулы.

Плюсы: адаптирован под климат российского юга, защита от лучей типа А и В, быстро впитывается, не смывается в воде.

Минусы: густой, плохо смывается, дает небольшой отбеливающий эффект кожи и ощущение пленки.

Молочко La Roche-Posay Anthelios Dermo-Pediatrics

Степень защиты — 50. Объем — 50 мл. В основе термальная вода La Roche-Posay, богатая натуральным антиоксидантом селеном. Содержит масло карите.

Плюсы: гипоаллергенно, не содержит парабены и отдушки, подходит для детей с атопическим дерматитом, не смывается при купании в водоемах, но легко смывается мылом или гелем.

Минусы: дает небольшой отбеливающий эффект кожи, не очень удобен в нанесении.

Солнцезащитные кремы для детей старше 2 лет

Для детей старше двух лет выбор довольно большой, так как ограничений уже меньше. Но все также может зависеть от индивидуального состояния кожи и здоровья ребенка.

Солнцезащитное молочко Dermedic Sunbrella Baby.

Степень защиты — 50. Объем — 50 и 100 мл. Содержит пантенол, витамин Е, масло оливы и карите, а также компонент Аква проВита D3, который под действием ультрафиолета превращается в витамин D3.

Плюсы: безвреден, гипоаллергенен, подходит для кожи лица.

Минусов: очевидных нет.

Молочко Uriage Bariesan

Степень защиты — 100. Объем —100 мл. В основе альпийская термальная вода Урьяж.

Плюсы: не содержит парабенов, ароматизаторов, спирта и масел, некомедогенно.

Минусы: относительно высокая цена, можно использовать только с четырех лет.

Лосьон Nivea Sun Kids

Степень защиты — 50. Объем — 200 мл. Содержит пантенол и витамин Е.

Плюсы: объем, цена, сверхводостойкое.

Минусы: не наносится на влажную кожу, можно применять только с трех лет, на одежде оставляет пятна.

На что стоит обращать внимание при выборе солнцезащитного крема

Помимо главной задачи — защиты от солнца, будут полезны и другие свойства:

водостойкость;

возможность нанесения на влажную кожу;

гипоаллергенность;

ухаживающие компоненты и травы (последние важно исключить при аллергии на них).

Рекомендации по применению и использованию солнцезащитных кремов для детей

Помимо умения выбрать хороший крем, его нужно правильно использовать.

Как правильно наносить крем

Солнцезащитные средства наносят на все открытые участки тела и лицо за 15 минут до выхода на улицу. После возвращения домой крем обязательно нужно смыть деликатными моющими средствами.

Как часто обновлять защитный слой

Солнцезащитные средства следует обновлять после купания или каждые два часа, при повышенном потоотделении — чаще.

Особенности применения на разных частях тела

Если у взрослых в повышенной защите нуждается кожа лица и зоны декольте, то в случае с детьми солнцезащитные средства наносят на все открытые участки тела.

Дополнительные меры для защиты детской кожи от солнца

Также необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

не находиться на открытом солнце в период с 10:00 до 16:00;

по возможности надевать закрытую одежду из натуральных легких тканей;

не забывать о головных уборах и очках с UV-фильтром.

Одежда и аксессуары с защитой от солнца

Одежда должна быть из натуральных тканей, пропускающих воздух, таких как лен, хлопок, муслин и другие. Желательно, чтобы она закрывала большую часть тела и не сковывала движения, то есть была свободной.

Избегание прямого солнечного излучения в пиковые часы

Находиться на улице в солнечную погоду можно с утра до 10:00 или уже после 16:00 — к этому моменту пик излучения пройдет. Желательно также, чтобы ребенок не выходил под открытые солнечные лучи, а находился в тени.

Защита глаз и головы

Для защиты головы от теплового и солнечного удара используйте головные уборы из натуральных светлых тканей. Обязательно купите ребенку очки с поляризацией — они защитят сетчатку глаз от ожога.

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