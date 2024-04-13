Как аденома простаты влияет на половую жизнь: рассказывают специалисты

Доброкачественная гиперплазия простаты (ДГПЖ, еще известна как аденома простаты) — распространенное заболевание предстательной железы. По данным статистики, аденома простаты встречается более чем у 70% мужчин старше 60 лет.

Разбираем, с чем это связано, как заболевание влияет на жизнь и какое лечение лучше выбрать.

Что такое доброкачественная гиперплазия простаты

Предстательная железа — орган, который есть только у мужчин. Она находится под мочевым пузырем и окружает мочеиспускательный канал, образуя сфинктер, регулирующий прохождение мочи. Предстательная железа производит компоненты, образующие эякулят, а также служит своеобразным «барьером», не давая сперме попасть в мочевой пузырь. У молодых мужчин этот орган размером с грецкий орех, но с возрастом он увеличивается.

Доброкачественная гиперплазия простаты (ДГПЖ) — заболевание, при котором ткани простаты разрастаются. Из-за этого орган сдавливает окружающие ткани и сосуды, что может приводить к ряду проблем.

Симптомы а деномы простаты

Поставить точный диагноз может исключительно специалист. И вы можете обратиться к нему, если замечаете у себя симптомы аденомы простаты. У аденомы простаты самые частые следующие симптомы:

частое мочеиспускание, особенно ночью;

трудности при начале мочеиспускания;

слабая или прерывистая струя при мочеиспускании;

ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря после мочеиспускания;

необходимость напрягаться при мочеиспускании.

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Также зачастую аденома простаты сопровождается эректильной дисфункцией. Проблемы возникают из-за нарушения кровотока в железе и сдавливания полового нерва. Это препятствует полноценной эрекции. Также предстательная железа отвечает за приятные ощущения во время полового акта. Если орган увеличен, мужчина часто сталкивается с преждевременной или неполноценной эякуляцией.

Простата вырабатывает специальную жидкость — простатический секрет. Он разжижает сперму и делает сперматозоиды подвижными, а также защищает их от разрушения. По мере роста простаты из-за аденомы сдавливаются окружающие ткани. Ухудшается не только отток мочи, но и выход эякулята. Этот процесс вызывает проблемы с фертильностью, особенно если мужчине больше 45 лет. Зачать ребенка становится значительно сложнее.

Методы лечения аденомы простаты и эректильной дисфункции

Терапия ДГПЖ (аденомы простаты) может быть медикаментозной, включать минимально инвазивные процедуры или хирургическое вмешательство. Конкретный способ лечения всегда выбирает специалист.

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Хирургическое лечение

При неэффективности консервативной терапии, операция обеспечивает самое быстрое облегчение симптомов заболевания, но может вызвать различные осложнения. Одна из самых распространенных хирургических манипуляций - трансуретральная резекция предстательной железы, при которой специалист проводит эндоскоп (смотровой инструмент) через уретру.

В течение 10 лет после процедуры у 10% мужчин продолжается рост простаты и возникает необходимость в повторной операции.

Также лечение проходит действеннее если мужчина занимается изменением образа жизни и снятием психологического напряжения, которое может сопровождать симптомы заболевания.

Медикаментозное лечение

В первую очередь, аденома простаты требует медикаментозного лечения. Для выбора тактики лечения необходимо обратиться к специалисту.

Не стоит обманываться: хоть аденома и называется «доброкачественной гиперплазией», это не значит, что заболевание безобидное. Лечение стоит начинать при появлении первых признаков, не откладывая визит к специалисту.

Жить с дискомфортом и неудобствами, которые сопровождают аденому, может быть непросто. Но этого и не стоит делать: благодаря развитию медицины есть современные средства для лечения ДГПЖ, помогающие уменьшать объем простаты и устраняющие симптомы заболевания.

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В том числе специалисты могут назначать препарат «Афалаза». Благодаря своему действию средство влияет на функциональные и метаболические процессы в предстательной железе без токсического воздействия на организм в целом. Использование антител к двум эндогенным молекулам - простатоспецифическому антигену (ПСА) и эндотелиальной NO синтазе (eNOS) - позволяет добиваться выраженного противовоспалительного и противоотечного эффекта, улучшать скорость кровотока, в том числе и в половом члене. «Афалаза» способствует уменьшению объема предстательной железы и улучшению эректильной функции.

Прием препарата «Афалаза» способствует восстановлению мужского здоровья в том числе на ранних этапах заболевания. К концу курса приема уменьшается количество пациентов с проявлениями дизурии, увеличивается скорость опорожнения мочевого пузыря. С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте препарата.

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