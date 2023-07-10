Стояние на гвоздях: чем полезно и как правильно практиковать

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В начале 1990-х годов йогов, которые умели лежать на гвоздях или ходить по ним, можно было увидеть в основном в цирке. В наши дни, когда йога востребована у все большего количества людей, многие задумываются о том, чтобы попробовать не только хатха-йогу, но и более экзотические практики, в том числе гвоздестояние. Рассказываем об особенностях этой практики.
Древние индийские аскеты (на санскрите — садху) посвящали жизнь тому, чтобы достичь мокши (освобождение от круговорота рождений и смертей, синоним нирваны) через отречение от соблазнов, медитацию и практики, направленные на воспитание стойкости духа.
Одной из таких практик было стояние на гвоздях. К сожалению, древние мудрецы не патентовали придуманные ими способы преодоления себя, поэтому неизвестно, кто и когда догадался стоять на гвоздях первым.
Доски с гвоздями воздействуют на биоактивные точки на теле человека. Поэтому отчасти гвоздестояние можно сравнить с иглоукалыванием.
С точки зрения доказательной медицины сложно определить положительные или отрицательные воздействия от стояния на доске садху.Елена СлободаПсихолог
Тем не менее польза от стояния на гвоздях есть.
При стоянии на доске садху активизируются мышцы и сухожилия миофасциальной цепи, напряжение в стопах способствует усилению кровообращения. Все мышцы и органы снабжаются мощным притоком крови и кислорода, что питает и улучшает их работу.
Обувь деформирует стопы и позвоночный столб. На стопах находится множество сосудов и нервных окончаний, которые активно стимулируются во время нахождения на гвоздях. В итоге позвоночный столб вытягивается и выравнивается.Елена СлободаПсихолог
Психологи все чаще говорят о том, что садомазохизм можно рассматривать как аналог медитации. С гвоздями похожая ситуация.
Все мыслительные процессы при вставании на гвозди обращаются к желанию слезть с гвоздей. Если не удерживать внимание на боли, а фоново наблюдать за ней, можно понять, что боль находится не в теле, а в уме. Часто люди стоят на досках просто на время, без понимания, для чего это им. Такой подход отличается от гвоздетерапии — глубокой внутренней работы на телесном, эмоциональном и ментальном уровне.Елена СлободаПсихолог
Очевидно, что стояние на гвоздях может причинить физический вред. Особенно если кожа на стопах тонкая, а вес большой.
Кроме того, возможны психические травмы: снижение самооценки, разочарование от того, что не получилось простоять достаточное время и т. д.
Поэтому вставать на гвозди можно только при полном понимании сути своих действий и при нормальном состоянии физического и ментального здоровья.
Перед практикой стоит проконсультироваться с врачом.
При любых острых состояниях необходимо согласование с лечащим врачом, а при любых пограничных состояниях психики — с психотерапевтом.Елена СлободаПсихолог
Список противопоказаний:
При наличии противопоказаний лучше заняться более безопасными видами йоги.
Первые разы практика будет более эффективной со специалистом, который поможет, расскажет о технике безопасности, направит, поддержит и будет с вами рядом в этом процессе.Елена СлободаПсихолог
Если специалиста рядом нет, а попробовать постоять на гвоздях хочется, нужно подготовить тело и разум.
Для разума нужно определить цель. Тогда у психики появится мотивация: зачем испытывать болезненные ощущения, что важного и ценного это даст. Для тела нужно сделать физическую разминку.
Подойдет суставная гимнастика, интенсивные прыжки, можно просто потопать ступнями, похлопать себя по всем участкам тела, сделать растяжку.Елена СлободаПсихолог
Пошаговая инструкция для встающих на гвозди:
Важно правильно подобрать доску.
Некоторые сразу стремятся взять доску с «шагом» побольше. Не торопитесь! Мягкое вхождение в практику не отобьет желание заниматься и раскроет все краски процесса. Рекомендую начинать с расстояния 8-10 мм.Елена СлободаПсихолог
Гвозди могут быть медными, омедненными, оцинкованными, бамбуковыми, стальными или комбинированными. Для новичков нужно, чтобы гвозди были слегка притупленными, без острых граней и заусенцев.
Сама доска может быть статической или динамической. Для новичков комфортнее стоять на подвижных гвоздях, так как гвозди подстраиваются под свод стопы и оказывают равномерное давление.
Популярные вопросы о стоянии на гвоздях
Для поднятия духа можно стоять ежедневно от 1-5 минут по утрам. Для гвоздетерапии достаточно 2-3 раз в неделю. Все зависит от желания и самочувствия.
Дольше не всегда значит лучше, и универсальных рекомендаций нет.
Рекомендую при первом импульсе ума сойти позволить себе чуть задержаться, не сразу поддаваться уловкам мозга, а дать себе возможность попробовать иначе.Елена СлободаПсихолог
Польза стояния на гвоздях для мужчин раскрывается в получении мощного заряда энергии и высвобождении адреналина. Они необходимы для преодоления жизненных препятствий, возникающих на пути к достижению успеха. Кроме того, так можно получить эмоциональную разрядку, избавиться от напряжения и стресса.
У женщин стояние на гвоздях стимулирует кровообращение в органах малого таза, что положительно влияет на гормональный фон. Также снимается тревожность, выравнивается психоэмоциональный фон, улучшается осанка.
На доски становятся с определенной целью: для оздоровления организма, преодоления страха и так далее. Ребенок редко задумывается о таких вещах до 12-14 лет. В любом возрасте не стоит принуждать детей вставать на гвозди, решение должно быть добровольным.Елена СлободаПсихолог
У детей повышенная возбудимость нервной системы и больше рецепторов на коже, поэтому важно рассказать ребенку о технике безопасности и ощущениях во время занятия, чтобы он не испугался.
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