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Алые паруса 2024: где смотреть трансляцию онлайн и на ТВ — дата
Хобби и развлечения

Сегодня, 20:15

1 мин.

Где смотреть трансляцию «Алые паруса-2024»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Алые паруса
Фото Global Look Press
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28 июня в Санкт-Петербурге пройдет традиционный праздник выпускников «Алые паруса». Транслировать мероприятие будет Пятый канал. Кроме того, канал выступит организатором водно-пиротехнического шоу.

В прошлом году «Алые паруса» увидело рекордное количество зрителей за всю историю этого события — почти 33 миллиона человек. В прямом телевизионном эфире праздник выпускников смотрели более 22 миллионов человек, а более 10 миллионов следили за онлайн-трансляцией.

В Санкт-Петербурге трансляцию выпускного увидели 67 процентов зрителей старше четырех лет, из которых 50,7 процента следили за событием в эфире Пятого канала.

Трансляция «Алые паруса-2023»

Фестиваль &laquo;Алые Паруса&raquo;. «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2024 году: дата, программа и место проведения
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