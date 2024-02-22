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Что такое трансформационные игры и зачем они нужны
Хобби и развлечения

22 февраля, 17:05

1 мин.

Гештальт-терапевт рассказала, что такое трансформационные игры

Мария Маковей
Автор
Девушка держит в руках смайлы.
Фото champpixs/istockphoto.com
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Гештальт-терапевт и регрессолог Ирина Музыка в беседе с «СЭ» рассказала, что такое трансформационные игры и зачем они нужны.

«Трансформационные игры — это настольные игры, направленные на изменение поведения и мышления. Они помогают участникам увидеть и преодолеть ограничения в важных для них областях жизни, чтобы достичь нового уровня в финансах, отношениях и самореализации», — объяснила эксперт.

Как отметила психолог, именно благодаря трансформационным играм человек может с пользой провести отдых, например, узнать что-то новое, изучить новые грани своей личности и даже повлиять на происходящие события и качество жизни.

По словам специалиста, игровой формат позволяет прожить сложные психологические трансформации быстро и без долгих «самокопаний» или длительных сессий у психолога. Это главный плюс трансформационных игр.

«Провести время за игрой можно как самостоятельно, не выходя из дома (предварительно купив настолку), так и на встрече с профессиональным ведущим, который помогает игрокам, направляя их и позволяя им проявляться», — заключила регрессолог.

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