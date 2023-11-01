Эксперт назвал страну, в которую можно получить шенгенскую мультивизу

В разговоре с «СЭ» эксперт по выездам в Европу и США Дмитрий Волков рассказал, что сейчас для получения шенгенской мультивизы доступна Франция. Однако есть ряд нюансов.

У Франции одно посольство на территории России, поэтому подать документы можно из любой точки нашей страны. Но не спешите, до конца ноября мест для подачи документов уже нет, говорит специалист.

Также Дмитрий советует запастись терпением, потому что записаться в визовые центры сейчас проблематично, а получить срочную визу практически нереально.

Эксперт отмечает, что одних документов для получения шенгенской мультивизы недостаточно. Вы должны подтвердить финансовую состоятельность, то есть иметь на счету не менее 300 тысяч рублей. И будьте готовы к тому, что заявление будет рассматриваться не один месяц.

«Если турист уже бывал во Франции, могут выдать визу сроком от одного до пяти лет. В «чистый паспорт», то есть при отсутствии отметок о поездках за границу, есть шанс получить мультивизу на полгода», — добавил эксперт.

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