Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Какой сегодня день и праздник: что за день 22 июня — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 06:00

3 мин.

22 июня: какой сегодня день

Мария Маковей
Автор
День памяти и скорби в России
Фото bksrus/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Рассказали, какие памятные даты приходятся на 22 июня, а также о православных и международных праздниках, которые выпали на этот день.

Российские памятные даты

  • День памяти и скорби. 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз и началась самая кровопролитная и жестокая война в истории России. В этот день россияне чтят память всех погибших во времена Великий Отечественной войны.

Письма с&nbsp;фронта. День Победы: 10 писем с фронта, которые трогают до глубины души

Православные праздники

  • Троицкая родительская суббота. Предшествует христианскому празднику Троице. Ее еще называют Вселенской — из-за того, что посвящена она не только умершим родственникам, но и вообще всем ушедшим из жизни.

  • Дeнь пaмяти cвятитeля Киpиллa, apxиeпиcкoпa Aлeкcaндpийcкoгo. Святитель Кирилл известен как один из главных борцов с ересью Нестория, не признавшего Божественное достоинство Господа Иисуса Христа. Кирилл инициировал созыв III Вселенского собора (431 год), осудившего несторианство.

Международные праздники

  • Всемирный день верблюда. Дикий двугорбый верблюд находится под угрозой исчезновения, праздник призван привлечь внимание общественности к этой проблеме.

  • Всемирный день купания. Праздник отмечают, что закрепить связь человечества с водой и подчеркнуть важность доступа к чистой воде для купания.

  • День шоколадного эклера. Точная дата появления десерта неизвестна, но пик его популярности пришелся на XIX век. Эклеры стали часто появляться на званых ужинах аристократов и дворян.

    День шоколадного эклера.
    Фото bfk92/istockphoto.com

  • Всемирный день тропического леса. Праздник учрежден экологической организацией Rainforest Partnership. Главная цель — привлечь внимание к защите тропических лесов мира.

Необычные праздники

  • День подмигивания кошкам. Эти питомцы настолько милые и забавные, что им посвятили целый праздник. А если подмигнуть кошкам, они прищурят глазки в ответ.

День подмигивания кошкам.
Фото Placebo365/istockphoto.com

  • День позитивных медиа. Это неофициальный праздник, призванный напомнить человеку о важности выбора информации.

  • Праздник лоботрясов. Удивительно, но праздник призван привлечь внимание к людям, пережившим черепно-мозговую травму.

Традиции и приметы

В 2024 году Троица выпадает на 23 июня. Соответственно, Троицкая родительская суббота приходится на 22 число. В этот день, утром, верующие отправляются в храмы на молебен. После литургии идут на кладбища, чтобы прибраться на могилах близких. Разрешается устраивать и поминальные обеды, но еду и угощения на кладбищах оставлять не стоит. Лучше раздать ее нуждающимся. Вечером семьи могут собраться за поминальным ужином.

Кроме того, сегодня не стоит ссориться с людьми, печалиться, пить алкоголь и бездельничать. Также в этот день нельзя купаться в водоемах, считается, что в это время больше шансов утонуть.

Пейзаж с радугой
Фото franckreporter/istockphoto.com

Что касается погодных примет. Если в эту дату появится радуга, значит год будет удачным. Если жаркая и знойная погода, значит будет неурожай и засуха. А дождь, наоборот, обещает изобилие. Но выпавшая роса предвещает ранние заморозки.

Звездопады. Когда и где можно наблюдать звездопады в 2024 году

0
Новости холдинга
Группировка войск «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции в ДНР
Кому достался самый сложный календарь будущего сезона РПЛ
Репетицию открытия Олимпиады в Париже отложили из-за быстрого течения реки Сены
В Киеве заявили о намерении провести второй «саммит мира» до конца года
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Открой глаза на свое будущее