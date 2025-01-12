12 января: какой сегодня праздник в России и в мире

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12 января отмечается День работников прокуратуры РФ, День марципана и Анисьин день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
12 января свой профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры Российской Федерации. Дата торжества выбрана неслучайно. 12 января (по старому стилю) в 1722 году император Петр Великий подписал указ об учреждении должности генерал-прокурора.
Международный день марципана отмечается ежегодно 12 января во многих странах. Это кондитерское изделие состоит преимущественно из сахара или меда, а также толченого миндаля. В основном с марципаном делают кондитерские изделия.
День северного сияния.
День снежной королевы.
День похищений.
День горячего чая.
День посадки внутреннего дерева.
День французского лукового супа.
День памяти мученицы Анисии Солунской отмечается в православной традиции 12 января. Анисия родилась в Солуне и была известна своей преданностью христианской вере. Согласно преданию, в период гонений на христиан в IV веке, она проявила мужество и стойкость, отказалась отречься от своей веры. Анисия была подвергнута преследованиям и пыткам. В результате ее канонизировали как святую.
День памяти святителя Макария, митрополита Московского.
День памяти преподобной Феодоры Кесарийской.
12 января в народе отмечается Анисьин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
В этот день предки резали свиней, готовили блюда из мяса и требухи.
Хозяйки ставили на стол приготовленный кендюх — вареный желудок. Предки съедали по кусочку этого блюда, чтобы защититься и избавиться от проблем с желудком.
Делать ремонт, убираться в доме и стирать — можно привлечь неприятности.
Заниматься рукоделием: вышивать, вязать, прясть — к болезням.
Охотиться и рыбачить — злые силы могут увести далеко от дома.
Брать подарки — к сглазу и болезням.
После заката ходить по безлюдным улицам в одиночку — нечисть утащит.
Воробьи расчирикались — будет оттепель.
Вороны сидят на нижних ветках — к сильному ветру.
Кошка прячет морду в лапках — скоро ударит мороз.
Южный ветер предвещает теплое лето.
1936 год — день открытия добровольного спортивного общества «Локомотив».
1943 год — началась операция «Искра», в результате которой была прорвана Ленинградская блокада.
1945 год — Советский Союз начал полномасштабное наступление против нацистской Германии в Восточной Европе.
1950 год — СССР вновь ввел смертную казнь за измену, шпионаж и саботаж.
1967 год — впервые крионирован человек, им стал Джеймс Бедфорд.
1990 год — Румыния первой из стран Восточной Европы и бывших членов Организации Варшавского договора запретила Коммунистическую партию.
1991 год — обретение мощей преподобного Серафима Саровского.
1998 год — подписан протокол о запрете клонирования человека.
2004 год — крупнейшее в мире круизное судно «Queen Mary 2» совершило первое плавание через Атлантический океан.
2005 год — с мыса Канаверал запущен космический аппарат «Deep Impact».