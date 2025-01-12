12 января: какой сегодня праздник в России и в мире

12 января в России отмечается День работников прокуратуры

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12 января отмечается День работников прокуратуры РФ, День марципана и Анисьин день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День работников прокуратуры РФ

12 января свой профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры Российской Федерации. Дата торжества выбрана неслучайно. 12 января (по старому стилю) в 1722 году император Петр Великий подписал указ об учреждении должности генерал-прокурора.

Международные праздники

День марципана

Международный день марципана отмечается ежегодно 12 января во многих странах. Это кондитерское изделие состоит преимущественно из сахара или меда, а также толченого миндаля. В основном с марципаном делают кондитерские изделия.

Фото eyewave, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 12 января

День северного сияния.

День снежной королевы.

День похищений.

День горячего чая.

День посадки внутреннего дерева.

День французского лукового супа.

Церковные праздники

День памяти мученицы Анисии Солунской

День памяти мученицы Анисии Солунской отмечается в православной традиции 12 января. Анисия родилась в Солуне и была известна своей преданностью христианской вере. Согласно преданию, в период гонений на христиан в IV веке, она проявила мужество и стойкость, отказалась отречься от своей веры. Анисия была подвергнута преследованиям и пыткам. В результате ее канонизировали как святую.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 12 января

День памяти святителя Макария, митрополита Московского.

День памяти преподобной Феодоры Кесарийской.

Традиции и приметы на 12 января

12 января в народе отмечается Анисьин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

В этот день предки резали свиней, готовили блюда из мяса и требухи.

Хозяйки ставили на стол приготовленный кендюх — вареный желудок. Предки съедали по кусочку этого блюда, чтобы защититься и избавиться от проблем с желудком.

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Что нельзя делать:

Делать ремонт, убираться в доме и стирать — можно привлечь неприятности.

Заниматься рукоделием: вышивать, вязать, прясть — к болезням.

Охотиться и рыбачить — злые силы могут увести далеко от дома.

Брать подарки — к сглазу и болезням.

После заката ходить по безлюдным улицам в одиночку — нечисть утащит.

Погодные приметы:

Воробьи расчирикались — будет оттепель.

Вороны сидят на нижних ветках — к сильному ветру.

Кошка прячет морду в лапках — скоро ударит мороз.

Южный ветер предвещает теплое лето.

Что произошло 12 января