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Какой сегодня праздник: что за день 12 января — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

4 мин.

12 января: какой сегодня праздник в России и в мире

12 января в России отмечается День работников прокуратуры
Мария Задорожная
Автор
День работников прокуратуры РФ
Фото hank5, iStock
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12 января отмечается День работников прокуратуры РФ, День марципана и Анисьин день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День работников прокуратуры РФ

12 января свой профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры Российской Федерации. Дата торжества выбрана неслучайно. 12 января (по старому стилю) в 1722 году император Петр Великий подписал указ об учреждении должности генерал-прокурора.

Международные праздники

День марципана

Международный день марципана отмечается ежегодно 12 января во многих странах. Это кондитерское изделие состоит преимущественно из сахара или меда, а также толченого миндаля. В основном с марципаном делают кондитерские изделия.

День марципана
Фото eyewave, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 12 января

  • День северного сияния.

  • День снежной королевы.

  • День похищений.

  • День горячего чая.

  • День посадки внутреннего дерева.

  • День французского лукового супа.

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Церковные праздники

День памяти мученицы Анисии Солунской

День памяти мученицы Анисии Солунской отмечается в православной традиции 12 января. Анисия родилась в Солуне и была известна своей преданностью христианской вере. Согласно преданию, в период гонений на христиан в IV веке, она проявила мужество и стойкость, отказалась отречься от своей веры. Анисия была подвергнута преследованиям и пыткам. В результате ее канонизировали как святую.

День памяти мученицы Анисии Солунской
Фото Jan van Dasler, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 12 января

  • День памяти святителя Макария, митрополита Московского.

  • День памяти преподобной Феодоры Кесарийской.

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Традиции и приметы на 12 января

12 января в народе отмечается Анисьин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • В этот день предки резали свиней, готовили блюда из мяса и требухи.

  • Хозяйки ставили на стол приготовленный кендюх — вареный желудок. Предки съедали по кусочку этого блюда, чтобы защититься и избавиться от проблем с желудком.

Блюдо из свинины
Фото buddyb76, iStock

Что нельзя делать:

  • Делать ремонт, убираться в доме и стирать — можно привлечь неприятности.

  • Заниматься рукоделием: вышивать, вязать, прясть — к болезням.

  • Охотиться и рыбачить — злые силы могут увести далеко от дома.

  • Брать подарки — к сглазу и болезням.

  • После заката ходить по безлюдным улицам в одиночку — нечисть утащит.

Погодные приметы:

  • Воробьи расчирикались — будет оттепель.

  • Вороны сидят на нижних ветках — к сильному ветру.

  • Кошка прячет морду в лапках — скоро ударит мороз.

  • Южный ветер предвещает теплое лето.

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Что произошло 12 января

  • 1936 год — день открытия добровольного спортивного общества «Локомотив».

  • 1943 год — началась операция «Искра», в результате которой была прорвана Ленинградская блокада.

  • 1945 год — Советский Союз начал полномасштабное наступление против нацистской Германии в Восточной Европе.

  • 1950 год — СССР вновь ввел смертную казнь за измену, шпионаж и саботаж.

  • 1967 год — впервые крионирован человек, им стал Джеймс Бедфорд.

  • 1990 год — Румыния первой из стран Восточной Европы и бывших членов Организации Варшавского договора запретила Коммунистическую партию.

  • 1991 год — обретение мощей преподобного Серафима Саровского.

  • 1998 год — подписан протокол о запрете клонирования человека.

  • 2004 год — крупнейшее в мире круизное судно «Queen Mary 2» совершило первое плавание через Атлантический океан.

  • 2005 год — с мыса Канаверал запущен космический аппарат «Deep Impact».

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