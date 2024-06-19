19 июня: какой сегодня праздник

19 июня отмечается Всемирный день неспешной прогулки и День бабочек. Рассказываем, какие еще праздники выпали на эту дату.

Международные праздники

Всемирный день детского футбола. Этот праздник стали отмечать в 2001 году благодаря соглашению между ФИФА (Международной Федерацией футбола) и Детским фондом ООН.

Всемирный день неспешной прогулки. Призван привлечь внимание к такому очевидному, но забытому многими способу отдохнуть, как обычная прогулка. Ходьба в привычном темпе помогает снять стресс и нервное напряжение.

Фото Zoran Zeremski/istockphoto.com

Всемирный день альбатроса. Отмечается по инициативе природоохранных организаций с 2020 года и призван привлечь внимание к вымиранию особей биологического семейства Альбатросовые.

Вceмиpный дeнь cepпoвиднoклeтoчнoй aнeмии. Этот день призван повысить информированность населения планеты о таком заболевании. Эта редкая наследственная патология связана с нарушением строения белка гемоглобина.

Православные праздники

День Пименовской иконы Божией матери. Первое упоминание об иконе встречается в Книге Степенного царского родословия в XVI веке. В записи говорилось, что тяжелобольной купец Тютрум попросил установить икону у себя дома и отслужить молебен. Когда это произошло, икона начала мироточить. Тем миром помазали больного мужчину — и он тут же излечился.

День памяти преподобного Виссариона, чудотворца Египетского. С самых молодых лет преподобный Виссарион уже всецело отдал себя на служение Богу. Дни и ночи он проводил в молитве и удостоился от Творца дара.

День памяти преподобного Илариона Нового, игумена Далматского. В 813 году Иларион подвергся преследованию императора иконоборца Льва Армянина. Ему пришлось претерпеть истязания, гонения, однако преподобный стойко все выдержал. Он не отрекся от своих убеждений, отстаивал значение икон в христианстве.

День памяти преподобномучениц дев Архелаи, Феклы и Сусанны. В годы гонений девы надели мужскую одежду, подстригли волосы и отправились на юг. Поселившись в отдаленной местности, они продолжили вести аскетическую жизнь. Бога наградил дев даром исцеления. Они помогали местным людям, многих язычников обратили ко Христу.

Необычные праздники

День бабочек. Многие виды бабочек в наши дни являются вымирающими. Праздник призывает защищать этих красивых насекомых.

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Международный день коробки. По одной из версий этот праздник был придуман в честь изобретения почтовой коробки в 1840 году в Англии. Другая версия предполагает, что торжество придумали любители кошек, которые заметили любовь питомцев к коробкам.

День наблюдения за облаками. Точно не установлено, кто и когда впервые придумал отмечать такой необычный праздник. Но торжество уже прочно укоренилось во многих странах и теперь отмечается даже профессиональными метеорологами.

Традиции и приметы

19 июня по народному календарю отмечают день Лариона Пропольника. По церковному календарю это день памяти преподобного Илариона Нового.

В этот день принято проводить уборку в доме, чтобы избавиться от негативной энергии. Также нужно прополоть огород, палисадники, участки. Провести день лучше в кругу семьи, это поможет укрепить семейные узы.

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Согласно поверью, 19 июня не стоит начинать новые дела, ремонты, совершать крупные покупки и переезжать на новое место. Также в этот день стоит забыть о дальних поездках, они могут принести несчастье.

Кроме того, запрещается выбрасывать мусор в неположенных местах и плохо обращаться с растениями. Считается, что в этот день природа особо чувствительна.

Что касается народных примет: если в Ларионов день прошел дождь, значит можно ждать богатого урожая грибов. Увидеть радугу — к счастливым и радостным событиям в жизни. Если солнечная и ясная погода — будет отличный урожай фруктов и ягод.