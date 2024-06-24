24 июня: какой сегодня праздник

24 июня в России отмечается День Парада Победы 1945 года. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Российские праздники

День Парада Победы 1945 года. 24 июня 1945 года в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве состоялся первый парад.

День Республики Чувашия. Официально праздник учредили в 1995 году в связи с 75-летием со дня образования Чувашской автономной области.

Профессиональные праздники

Международный день женщин-дипломатов. Праздник утвердили на 76-й сессии Генеральная Ассамблея ООН. Призван привлечь внимание к гендерному равенству и расширению прав и возможностей всех женщин и девочек.

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Православные праздники

День Святого Духа. Этот праздник был установлен церковью в противодействие учению еретиков, отвергавших единосущность Святого Духа с Богом Отцом и Сыном Божиим.

Праздник иконы Божией Матери «Достойно есть». Считается, что икона имеет большую чудотворную силу, к ней можно обратиться за помощью в любом благом начинании.

День памяти святых апостолов Варфоломея и Варнавы. Русская Православная церковь 24 июня чтит память святых апостолов Варфоломея и Варнавы, таких близких по духу и по образу жизни учеников Господа Иисуса Христа.

Необычные праздники

Международный день феи. Точная причина празднования неизвестна. Но отмечают торжество в Великобритании, Ирландии, Германии и Франции. Активисты проводят тематические фестивали с костюмами и сценками из преданий и легенд.

Праздник чувств. Призывает именно сегодня потратить время на то, чтобы испытать все пять чувств насколько это возможно: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание.

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День разноцветных стекол. История возникновения стеклянных изделий берет свое начала еще 5-6 тысяч лет назад. Первые стекла изготавливались в Древнем Египте. В настоящее время цветное стекло широко применяется в разных отраслях.

Традиции и приметы

24 июня христиане отмечают День Святого духа. На Руси его называли Духов день. Считается, что именно этот день приносит настоящее летнее тепло. Какая погода продержится в эту дату, такая и будет ближайшие 40 дней. Если в Духов день пошел дождь, значит лето и осень будут теплыми и солнечными.

Сегодня разрешается сходить на службу в церковь и поставить свечки за упокой. Можно принести их храма березовые ветви, считается, что с ними придет благодать. Умываться рано утром росой, а в наших реалиях водой — к здравию и сохранению молодости.

Также есть поверье, что в Духов день все растения обладают целительной силой. Поэтому можно нарвать их и насушить.

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Молодые девушки могут сплести венки, пойти к ближайшему водоему и пустить их по воде. Если венок останется на поверхности, то, согласно поверью, красавицу ждет скорое замужество, если пошел ко дну — горести и болезни.

В праздник лучше отложить работу, не стоит заниматься и домашними делами. Под запретом труд в саду, огороде. Удивительно, но в этот день нельзя бегать. Наши предки верили, что так можно убежать от судьбы, навредить себе. Кроме того, не стоит посещать кладбища. Помянуть усопших надо в церкви.