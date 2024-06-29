29 июня: какой сегодня праздник в России и в мире

29 июня отмечается День поиска кладов и сокровищ, Международный день рыбаков и День Тихона Тихого. Рассказали, какие еще праздники и дни рождения известных личностей выпали на эту дату.

Праздники в России

День молодежи

День молодежи отмечается с 1958 года, раньше дата празднования была фиксированной, но с 2023 года торжество стали отмечать в последнюю субботу июня. В этому году День молодежи выпал на 29 июня 2024 года.

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По всей России сегодня пройдут фестивали, мастер-классы, концерты с популярными артистами и другие активности.

День партизан и подпольщиков

Сегодня вспоминают о партизанах и подпольщиках, которые самоотверженно сражались в годы Великой Отечественной войны. Их деятельность внесла значительный вклад в победу Советского союза над фашистской Германией.

Дата выбрана неслучайно. Именно 29 июня 1941 года вышла Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б), где закреплялась необходимость создания партизанских отрядов.

День кораблестроителя

В этот день в 1667 году был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве первого русского корабля. Именно строительство этого судна стало отправной точкой в развитии кораблестроения в России.

День изобретателя и рационализатора

Профессиональный праздник отмечается в Российской Федерации ежегодно, в последнюю субботу июня. История торжества уходит корнями в Советский Союз. В 1957 году Академия наук СССР предложила отмечать День изобретателя и рационализатора. Именно в эту дату проходит награждение лучших изобретателей страны.

Международные праздники

День учреждения Нобелевской премии

29 июня 1900 года был основан Фонд Нобеля для управления финансами и организации Нобелевских премий. Многочисленные изобретения ученого, например динамит, позволили ему накопить огромный капитал. Изначально Нобель не планировал отдавать на благотворительность так много денег, но один случай изменил все.

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Однажды газеты стали печатать об ученом некрологи, где называли его «динамитным королем». Это настолько впечатлило изобретателя. Он не хотел, чтобы мир запомнил его, как просто создателя взрывчатки. Поэтому он завещал большую часть своего капитала на проведение ежегодных премий среди тех, кто принес наибольшую пользу человечеству.

Международный день тропиков

29 июня 2014 года миру был представлен Доклад по тропикам. Документ включал в себя результаты исследований 12 ведущих научно-исследовательских учреждений, которые занимались изучением тропиков. Доклад подчеркивал важность тропических регионов для нашей планеты. В память об этом событии был учрежден Международный день тропиков.

Международный день промышленного дизайна

Этот праздник учредила Международная Ассоциация Промышленных Дизайнеров ICSID в 2007 году в честь своего основания (29 июня 1957 года). В этот день общество вспоминает заслуги промышленных дизайнеров, которые создают внешний вид товаров народного потребления.

Международный день рыбака

Праздник установлен продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН. Призван привлечь внимание к важной роли рыбаков в развитии экономики.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 29 июня

День поиска кладов и секретов;

Международный день грязи;

Всемирный день склеродермии;

День миндального батончика в США;

День инженера в Эквадоре;

День посадки риса в Непале.

Церковные праздники

День памяти Тихона Луховского, чудотворца Костромского

Раздав после смерти родителей все свое имущество, Тихон в одном из московских монастырей принял монашеский постриг и отправился в пределы костромского края. На берегу в урочище Копытовке преподобный Тихон поставил келлию. Преподобный Тихон искусно переписывал книги, был хорошим токарем. Скончался мужчина 16 июня (по новому календарю 29 июня) 1503 года.

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День памяти преподобного Моисея Оптинского

Преподобный Моисей вместе со старцами Львом и Макарием не только внешнее благоустроили Оптину Пустыню, но и привели ее к духовному расцвету. Преподобный Моисей был преисполнен любовью к людям и снисходителен к их погрешностям. Всю жизнь он прожил сокровенно в Боге среди непрестанных забот и попечений внешних.

Традиции и приметы на 29 июня

29 июня православная церковь чтит память святителя Тихона, который в народе получил прозвище Тихон Тихий. Такое наименование праздника связано с тем, что в этот день умолкают все птицы, солнце движется медленнее обычного.

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Что нельзя делать в этот день

Лениться, целый день лежать на диване и спать до обеда — Тихон пошлет беды.

Печь выпечку, месить тесто и использовать муку — к денежным трудностям.

Что-либо сажать — будет плохой урожай.

Начинать что-то новое — все начинания увенчаются провалом.

Ругаться, ссориться, мстить и таить обиду.

Что можно делать в этот день

Планировать работу и трудиться. Разрешалось заниматься как умственным, так и физическим трудом.

Молиться о защите святителю Тихону, просить здоровья, избавления от переживаний и страшных мыслей.

Погодные приметы

Скотина спит днем и пьет мало воды — к ненастью.

Вечерний туман — к улучшению погоды.

Рыба в воде мечется — к ливню.

Колокол глухо звенит — наступит солнечная погода.

Хорошо видно млечный путь на небе — к ясной погоде.

Пузыри во время дождя на воде — дождь затянется.

Кузнечики замолкли — к дождливой погоде.

Воробьи играют — будет теплый день.

Перистые облака плывут с восточной стороны — к стабильной теплой погоде.

Вода в реке убывает — к дождю, а если прибывает — к ясной погоде.

Кто родился 29 июня

Сосо Павлиашвили

Российский и грузинский эстрадный певец и актер родился 29 июня 1964 года в Тбилиси. В 1989 году получил Гран-при 4-го Всесоюзного телевизионного конкурса молодых исполнителей советской эстрадной песни в Юрмале, затем выпустил несколько сольных альбомов. Главной песней в карьере певец считает «Помолимся за родителей», написанную в 2005 году.

Фото Global Look Press

Всего Павлиашвили записал восемь студийных альбомов. Кроме того, артист исполнил несколько небольших ролей в кино и сериалах. Например, в ситкомах «Счастливы вместе» и «Последний из Магикян», комедиях «8 первых свиданий» и «Поцелуй сквозь стену» и др.

Антуан де Сент-Экзюпери

Антуан Мари Жан-Батист Рожер де Сент-Экзюпери родился 29 июня 1900 года в Лионе (Франция). В 1921 году он был призван в армию и попал на курсы пилотов. Год спустя Экзюпери получил удостоверение пилота и переселился в Париж, где стал писать. С середины 1930-х годов выступал и как журналист. Корреспондентом отправился на войну в Испании. В начале Второй мировой войны Сент-Экзюпери сделал несколько боевых вылетов и был представлен к награде «Военный крест». В июне 1941 года он переехал к сестре в Нью-Йорк, где написал свою самую знаменитую книгу «Маленький принц».

В 1943 году Экзюпери вернулся во Францию и участвовал в кампании в Северной Африке. 31 июля 1944 года отправился с аэродрома Борго на острове Корсика в разведывательный полет и не вернулся.

Кто еще родился 29 июня