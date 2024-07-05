5 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

5 июля — Всемирный день бикини, День трудоголиков, Ульянин день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату, а также кто из знаменитостей отмечает день рождения.

Праздники в России

День военных представительств Министерства обороны РФ

5 июля отмечают праздник сотрудники военных представительств Министерства обороны Российской Федерации. Воинские подразделения были созданы для контроля качества и приемки военной продукции на предприятиях, в организациях и учреждениях.

Международные праздники

День трудоголиков

Праздник зародился в США. Посвящен тем людям, которые с головой погружаются в работу и готовы полностью посвятить ей все силы и время.

Фото master1305/istockphoto.com

Всемирный день бикини

5 июля отмечается Всемирный день бикини. Именно в этот день начинается история легендарного купального костюма для женщин, который стал неотъемлемой частью пляжной моды.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 5 июля

День республики Калмыкия;

День герба, гимна и флага Брянской области;

День механического карандаша;

День луженых глоток;

День работы без рук.

Церковные праздники

День памяти мученика Галактиона и мученицы Иулиании

Мученики Галактион и Иулиания посвятили себя служению Богу и благотворительности. Однако во времена гонений на христиан они были арестованы и подвергнуты жестоким пыткам, но не отреклись от своей веры. В конце концов, возлюбленные приняли мученическую смерть, оставив за собой светлый пример веры и мужества.

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Дeнь пaмяти cвящeннoмучeникa Евceвия, eпиcкoпa Caмocaтcкoгo

Священномученик Евсевий в период гонений на христиан активно защищал веру. Он принимал участие в многочисленных церковных соборах, но за свою деятельность был подвергнут гонениям и репрессиям со стороны римских властей.

Какие еще церковные праздники отмечают 5 июля

Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи Чoлнcкaя;

Пpaздник Тaбынcкoй икoны Бoжиeй Мaтepи;

Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Вapлaaмa Хутынcкoгo.

Традиции и приметы на 5 июля

5 июля православная церковь чтит память святых мучеников Галактиона и Иулиании. На Руси этот праздник называли Ульяниным днем.

Традиции праздника

В этот день принято чистить колодцы. Считалось, что после очищения вода в них станет полезной и обретет целебные свойства.

В Ульянин день уделяется особое внимание банным процедурам. Принято ходить в баню.

Влюбленные в праздник должны больше времени проводить вместе, а свободные девушки ходить по знакомым тропинкам, чтобы встретить суженого.

Фото Andrii Borodai/istockphoto.com

Что нельзя делать

Запрещается ссориться, ругаться, конфликтовать.

Верующим нельзя нарушать Петров пост — есть мясо и молочные продукты.

Не стоит браться за важные дела раньше полудня, иначе начатое не увенчается успехом.

Запрещалось отправляться в долгие путешествия и поездки.

Погодные приметы

На камнях выступила влага — к дождю.

Быстро плавающие по небу облака сулят ненастье.

Обилие комаров и мошек предвещает солнечную погоду в ближайшие дни.

Если на небе отчетливо виден месяц, будет урожайный год.

Хороший клев рыбы — к богатому урожаю хлеба.

Кто родился 5 июля

Тутта Ларсен

Российская теле- и радиоведущая Тутта Ларсен (Татьяна Романенко) родилась 5 июля 1974 года в Макеевке. Работала виджеем на музыкальном канале «MTV Россия», затем на «Звезде», была соведущей в ток-шоу на канале «Россия».

Фото Global Look Press

Позже Тутта основала собственный канал TUTTA.TV, посвященный воспитанию детей и семейным отношениям. Сейчас телеведущая продолжает вести передачи на радио и ТВ, участвует в различных проектах.

Алла Будницкая

Советская и российская актриса театра и кино Алла Будницкая родилась 5 июля 1937 года в Москве. Будучи десятиклассницей впервые снялась в кино. Дебютом стала эпизодическая роль в массовке в советском художественном фильме «Аттестат зрелости». В 1962 году окончила актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИКа).

Сыграла в таких рейтинговых картинах, как «Король-олень», «Корона Российской империи, или Снова неуловимые». Также снималась в двух французских фильмах «Счастье» и «Женщина на ветру».

Кто еще родился 5 июля