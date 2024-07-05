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Какой сегодня праздник: что за день 5 июля — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

5 мин.

5 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Маковей
Автор
Всемирный день бикини
Фото Ake Ngiamsanguan/istockphoto.com
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5 июля — Всемирный день бикини, День трудоголиков, Ульянин день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату, а также кто из знаменитостей отмечает день рождения.

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Праздники в России

День военных представительств Министерства обороны РФ

5 июля отмечают праздник сотрудники военных представительств Министерства обороны Российской Федерации. Воинские подразделения были созданы для контроля качества и приемки военной продукции на предприятиях, в организациях и учреждениях.

Международные праздники

День трудоголиков

Праздник зародился в США. Посвящен тем людям, которые с головой погружаются в работу и готовы полностью посвятить ей все силы и время.

День трудоголиков
Фото master1305/istockphoto.com

Всемирный день бикини

5 июля отмечается Всемирный день бикини. Именно в этот день начинается история легендарного купального костюма для женщин, который стал неотъемлемой частью пляжной моды.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 5 июля

  • День республики Калмыкия;

  • День герба, гимна и флага Брянской области;

  • День механического карандаша;

  • День луженых глоток;

  • День работы без рук.

Церковные праздники

День памяти мученика Галактиона и мученицы Иулиании

Мученики Галактион и Иулиания посвятили себя служению Богу и благотворительности. Однако во времена гонений на христиан они были арестованы и подвергнуты жестоким пыткам, но не отреклись от своей веры. В конце концов, возлюбленные приняли мученическую смерть, оставив за собой светлый пример веры и мужества.

Церковь.
Фото FotoVSmirnov/istockphoto.com

Дeнь пaмяти cвящeннoмучeникa Евceвия, eпиcкoпa Caмocaтcкoгo

Священномученик Евсевий в период гонений на христиан активно защищал веру. Он принимал участие в многочисленных церковных соборах, но за свою деятельность был подвергнут гонениям и репрессиям со стороны римских властей.

Какие еще церковные праздники отмечают 5 июля

  • Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи Чoлнcкaя;

  • Пpaздник Тaбынcкoй икoны Бoжиeй Мaтepи;

  • Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Вapлaaмa Хутынcкoгo.

Традиции и приметы на 5 июля

5 июля православная церковь чтит память святых мучеников Галактиона и Иулиании. На Руси этот праздник называли Ульяниным днем.

Традиции праздника

  • В этот день принято чистить колодцы. Считалось, что после очищения вода в них станет полезной и обретет целебные свойства.

  • В Ульянин день уделяется особое внимание банным процедурам. Принято ходить в баню.

  • Влюбленные в праздник должны больше времени проводить вместе, а свободные девушки ходить по знакомым тропинкам, чтобы встретить суженого.

Баня
Фото Andrii Borodai/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Запрещается ссориться, ругаться, конфликтовать.

  • Верующим нельзя нарушать Петров пост — есть мясо и молочные продукты.

  • Не стоит браться за важные дела раньше полудня, иначе начатое не увенчается успехом.

  • Запрещалось отправляться в долгие путешествия и поездки.

Погодные приметы

  • На камнях выступила влага — к дождю.

  • Быстро плавающие по небу облака сулят ненастье.

  • Обилие комаров и мошек предвещает солнечную погоду в ближайшие дни.

  • Если на небе отчетливо виден месяц, будет урожайный год.

  • Хороший клев рыбы — к богатому урожаю хлеба.

Кто родился 5 июля

Тутта Ларсен

Российская теле- и радиоведущая Тутта Ларсен (Татьяна Романенко) родилась 5 июля 1974 года в Макеевке. Работала виджеем на музыкальном канале «MTV Россия», затем на «Звезде», была соведущей в ток-шоу на канале «Россия».

Телеведущая Тутта Ларсен.
Фото Global Look Press

Позже Тутта основала собственный канал TUTTA.TV, посвященный воспитанию детей и семейным отношениям. Сейчас телеведущая продолжает вести передачи на радио и ТВ, участвует в различных проектах.

Алла Будницкая

Советская и российская актриса театра и кино Алла Будницкая родилась 5 июля 1937 года в Москве. Будучи десятиклассницей впервые снялась в кино. Дебютом стала эпизодическая роль в массовке в советском художественном фильме «Аттестат зрелости». В 1962 году окончила актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИКа).
Сыграла в таких рейтинговых картинах, как «Король-олень», «Корона Российской империи, или Снова неуловимые». Также снималась в двух французских фильмах «Счастье» и «Женщина на ветру».

Кто еще родился 5 июля

  • Виктор Куликов (1921 — 2013) — советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза.

  • Жорж Помпиду (1911 — 1974) — французский государственный и политический деятель, президент Франции.

  • Владимир Сутеев (1903 — 1993) — советский детский писатель и режиссер-мультипликатор, Заслуженный деятель искусств РСФСР.

  • Сергей Образцов (1901 — 1992) — советский театральный деятель, актер и режиссер, основатель театра кукол в Москве.

  • Георгий Дементьев (1898 — 1969) — советский зоолог, орнитолог и эколог.

  • Жан Кокто (1889 — 1963) — французский писатель, поэт, драматург, кинорежиссер и художник.

  • Герберт Спенсер Гассер (1888 — 1963) — американский физиолог и психолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.

  • Клара Цеткин (1857 — 1933) — немецкий политик, деятельница коммунистического движения, борец за права женщин.

  • Павел Чистяков (1832 — 1919) — русский художник, мастер исторической, жанровой и портретной живописи.

  • Уильям Джон Ранкин (1820 — 1872) — шотландский инженер, физик и механик, один из родоначальников технической термодинамики.

  • Павел Нахимов (1802 — 1855) — русский флотоводец, адмирал.

  • Павел Кукольник (1795 — 1884) — русский историк, преподаватель, поэт, драматург.

  • Павел Пестель (1793 — 1826) — русский дворянин, декабрист.

  • Фаддей Булгарин (1789 — 1859) — русский писатель, журналист, издатель и критик.

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