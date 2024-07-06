6 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

6 июля отмечается Всемирный день поцелуя, День Достоевского и День Аграфены Купальницы. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату, а также кто сегодня отмечает день рождения.
С 2010 года в России проводится городской праздник «День Достоевского». В нем участвуют музеи, театры и библиотеки. Дата связана с началом романа «Преступление и наказание», события которого начинаются именно в июле.
Дата праздника связана с первым упоминанием (1918 год) структуры и функций финансового отдела НКВД РСФСР в докладе наркома внутренних дел V съезда Советов. Сейчас эта служба обеспечивает финансовыми ресурсами оперативно-служебную деятельность органов внутренних дел, материальное обеспечение и социальную защиту сотрудников и пенсионеров МВД России.
Всемирный день поцелуя учредили в 2006 году. Он был создан, чтобы отметить важность поцелуев в жизни человека, показать, что они могут быть выражением любви, привязанности, поддержки и счастья.
6 июля отмечается Всемирный день кардиолога. Это профессиональный праздник врачей, лечащих заболевания сердечно-сосудистой системы. Недуги сердца и сосудов считаются самыми распространенными в мире, получается кардиологи ежеминутно спасают жизни.
День сплетения венков;
Международный день Днепра;
Мeждунapoдный дeнь плeвaния вишневыми кocтoчкaми;
Мeждунapoдный дeнь кooпepaтивoв;
Вceмиpный дeнь зooнoзныx зaбoлeвaний.
6 июля церковь чтит и вспоминает святых, чьи подвиг или посмертная слава были связаны с Владимирской землей. Праздник установили в 1982 году по благословению Патриарха Пимена.
С юности Агриппина посвятила себя Богу. Но во времена гонений язычники выдали ее власти. Девушку обвинили в том, что она восстает против института брака и обманывает девушек. Святую Агриппину пытали, но она хранила молчание. Ангел Божий посетил мученицу и исцелил ее раны, и вскоре она снова с той же решимостью предстала перед судом. В новых мучениях святая Агриппина умерла.
Праздник иконы Божией Мaтepиaл Влaдимиpcкaя.
Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи «Вpaтapницa Угличcкaя» («Нeугacимaя Cвeчa»).
В народе святую Агриппину прозвали Аграфеной Купальницей, потому что день ее памяти предшествует празднику Ивана Купала.
Утром принято умываться росой и приветствовать Аграфену Купальницу.
На окнах и пороге нужно разложить крапиву, чтобы в дом не пробралась нечистая сила, которая любит разгуляться на Ивана Купала.
Также в этот день нужно заготавливать веники на весь год.
С этого дня на Руси открывался купальный сезон, поэтому нужно искупаться всей семьей.
Можно убираться в доме, проводить заговоры и магические ритуалы, надевать новую одежду.
Посещать развлекательные мероприятия.
Пить много алкоголя.
Сквернословить, ругаться.
Проводить день в одиночестве, иначе целый год так пройдет.
Беременным, старикам и маленьким детям подходить к воде, так как могла настигнуть беда.
Мужчинам нельзя ходить в баню. Парятся 6 июля только женщины.
Муравьи спрятались — к ветру с ливнями и градом.
Посеять репу — к хорошему урожаю.
Выросла невысокая гречиха — овса много будет.
К земле склонились цветы — ждать засухи.
Птицы в песке купаются — к скорому дождю.
Утки в реке плавают — будет жара.
Далай-лама — буддистский духовный лидер. Родился 6 июля 1935 года в Китае. В 1989 году стал лауреатом Нобелевской премии мира за мирную борьбу в освобождении Тибета. Он считается признанным сторонником политики ненасилия даже перед проявлениями крайне жестокости.
Кроме того, Далай-лама стал первым человеком, которому присудили Нобелевскую премию мира за усилия по охране окружающей среды.
Американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Сильвестр Сталлоне родился 6 июля 1947 года в Нью-Йорке. Он считается культовым актером, который прославил Голливуд еще в 70-80 годы прошлого века. Мировую известность Сталлоне принес киногерой Рэмбо.
Актер снялся в пятидесяти фильмах-боевиках, среди которых, кроме «Рэмбо», числятся «Рокки», «Танго и Кэш», «Скалолаз», «Разрушитель» и многие другие.
50 Cent (Кертис Джексон) (1975) — американский рэпер, актер и продюсер.
Джордж Буш-младший (1946) — американский политический и государственный деятель, 43-й президент США.
Тамара Синявская (1943) — российская оперная певица (меццо-сопрано), педагог, Народная артистка СССР.
Нурсултан Назарбаев (1940) — казахстанский государственный и политический деятель, 1-й президент Казахстана.
Владимир Ашкенази (1937) — советский и исландский пианист и дирижер, семикратный лауреат премии «Грэмми».
Билл Хейли (1925 — 1981) — американский рок-музыкант.
Уника Цюрн (1916 — 1970) — немецкая писательница, художница и скульптор.
Фрида Кало (1907 — 1954) — мексиканская художница.
Анатолий Мариенгоф (1897 — 1962) — русский поэт-имажинист, мемуарист, драматург, прозаик и теоретик искусства.
Марк Шагал (1887 — 1985) — русский и французский художник.
Владимир Артемьев (1885 — 1962) — советский инженер-конструктор ракетной техники.
Агриппина Ваганова (1879 — 1951) — русская балерина, артистка Мариинского театра, балетмейстер, педагог.
Николай I (1796 — 1855) — российский император (1825-1855).