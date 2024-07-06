6 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

6 июля отмечается Всемирный день поцелуя, День Достоевского и День Аграфены Купальницы. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату, а также кто сегодня отмечает день рождения.

Праздники в России

День Достоевского

С 2010 года в России проводится городской праздник «День Достоевского». В нем участвуют музеи, театры и библиотеки. Дата связана с началом романа «Преступление и наказание», события которого начинаются именно в июле.

Фото Gattus/istockphoto.com

День финансовой службы МВД

Дата праздника связана с первым упоминанием (1918 год) структуры и функций финансового отдела НКВД РСФСР в докладе наркома внутренних дел V съезда Советов. Сейчас эта служба обеспечивает финансовыми ресурсами оперативно-служебную деятельность органов внутренних дел, материальное обеспечение и социальную защиту сотрудников и пенсионеров МВД России.

Международные праздники

Всемирный день поцелуя

Всемирный день поцелуя учредили в 2006 году. Он был создан, чтобы отметить важность поцелуев в жизни человека, показать, что они могут быть выражением любви, привязанности, поддержки и счастья.

Всемирный день кардиолога

6 июля отмечается Всемирный день кардиолога. Это профессиональный праздник врачей, лечащих заболевания сердечно-сосудистой системы. Недуги сердца и сосудов считаются самыми распространенными в мире, получается кардиологи ежеминутно спасают жизни.

Фото megaflopp/istockphoto.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 6 июля

День сплетения венков;

Международный день Днепра;

Мeждунapoдный дeнь плeвaния вишневыми кocтoчкaми;

Мeждунapoдный дeнь кooпepaтивoв;

Вceмиpный дeнь зooнoзныx зaбoлeвaний.

Церковные праздники

Coбop Влaдимиpcкиx святых

6 июля церковь чтит и вспоминает святых, чьи подвиг или посмертная слава были связаны с Владимирской землей. Праздник установили в 1982 году по благословению Патриарха Пимена.

Фото VitaliyPestov/istockphoto.com

День памяти cвятoй мученицы Aгpиппины ?имляныни

С юности Агриппина посвятила себя Богу. Но во времена гонений язычники выдали ее власти. Девушку обвинили в том, что она восстает против института брака и обманывает девушек. Святую Агриппину пытали, но она хранила молчание. Ангел Божий посетил мученицу и исцелил ее раны, и вскоре она снова с той же решимостью предстала перед судом. В новых мучениях святая Агриппина умерла.

Какие еще церковные праздники отмечают 6 июля

Праздник иконы Божией Мaтepиaл Влaдимиpcкaя.

Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи «Вpaтapницa Угличcкaя» («Нeугacимaя Cвeчa»).

Традиции и приметы на 6 июля

В народе святую Агриппину прозвали Аграфеной Купальницей, потому что день ее памяти предшествует празднику Ивана Купала.

Традиции праздника

Утром принято умываться росой и приветствовать Аграфену Купальницу.

На окнах и пороге нужно разложить крапиву, чтобы в дом не пробралась нечистая сила, которая любит разгуляться на Ивана Купала.

Также в этот день нужно заготавливать веники на весь год.

С этого дня на Руси открывался купальный сезон, поэтому нужно искупаться всей семьей.

Можно убираться в доме, проводить заговоры и магические ритуалы, надевать новую одежду.

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Что нельзя делать

Посещать развлекательные мероприятия.

Пить много алкоголя.

Сквернословить, ругаться.

Проводить день в одиночестве, иначе целый год так пройдет.

Беременным, старикам и маленьким детям подходить к воде, так как могла настигнуть беда.

Мужчинам нельзя ходить в баню. Парятся 6 июля только женщины.

Погодные приметы

Муравьи спрятались — к ветру с ливнями и градом.

Посеять репу — к хорошему урожаю.

Выросла невысокая гречиха — овса много будет.

К земле склонились цветы — ждать засухи.

Птицы в песке купаются — к скорому дождю.

Утки в реке плавают — будет жара.

Кто родился 6 июля

Далай-лама

Далай-лама — буддистский духовный лидер. Родился 6 июля 1935 года в Китае. В 1989 году стал лауреатом Нобелевской премии мира за мирную борьбу в освобождении Тибета. Он считается признанным сторонником политики ненасилия даже перед проявлениями крайне жестокости.

Фото Global Look Press

Кроме того, Далай-лама стал первым человеком, которому присудили Нобелевскую премию мира за усилия по охране окружающей среды.

Сильвестр Сталлоне

Американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Сильвестр Сталлоне родился 6 июля 1947 года в Нью-Йорке. Он считается культовым актером, который прославил Голливуд еще в 70-80 годы прошлого века. Мировую известность Сталлоне принес киногерой Рэмбо.

Фото Global Look Press

Актер снялся в пятидесяти фильмах-боевиках, среди которых, кроме «Рэмбо», числятся «Рокки», «Танго и Кэш», «Скалолаз», «Разрушитель» и многие другие.

Кто еще родился 6 июля