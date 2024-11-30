Кто родился 30 ноября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 30 ноября.

Ридли Скотт

Сэр Ридли Скотт — британский кинорежиссер и кинопродюсер, пятикратный номинант на премию BAFTA, четырехкратный номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус». Родился 30 ноября 1937 года в Саут-Шилдс, Великобритания. Сегодня ему исполняется 87 лет. Автор культовых фильмов «Чужой» и «Бегущий по лезвию», знаменитых «Гладиатора» и «Солдата Джейн».

Вуди Аллен

Хейвуд (Вуди) Аллен — американский кинорежиссер, актер-комик, сценарист, четырехкратный обладатель премии «Оскар», писатель, автор многочисленных рассказов и пьес. Родился 30 ноября 1935 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 89 лет. Известен как знаток литературы и кинематографа, музыки, а также как джазовый кларнетист. Наиболее известные его работы — «Энни Холл», «Манхэттен», «Бананы», «Любовь и смерть» и «Все, что вы всегда хотели знать о сексе, но боялись спросить».

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Кто еще родился 30 ноября