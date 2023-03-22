Опрос показал, каких сотрудников в будущем заменит нейросеть

Исследовательский центр «Зарплата.ру» провел опрос среди руководителей российских компаний и начальников отделов различных организаций, целью которого было выяснить — какие задачи они готовы доверить искусственному интеллекту. Выяснилось, что нейросеть может заменить дизайнеров (за это высказались 53% опрошенных), маркетологов (46%), копирайтеров (45%), программистов и логистов (42%). Об этом сообщает РИА Новости.

Уверены в том, что нейросеть заменит человека в некоторых профессиях, 18% респондентов. Еще 47% считают, что это возможно, но не в ближайшее время. Однако 24% все же склоняются к тому, что полностью искусственный интеллект человека не заменит, зато станет верным помощником. 9% участников опроса высказали, что скептически относятся к нейросетям, еще 2% затруднились ответить.

Также исследование показало, что уже сейчас руководители готовы доверить искусственному интеллекту переводы (51%), техническую поддержку (46%), аналитику (45%), генерацию текстов (44%), создание дизайна (43%), ведение коммуникаций (34%), написание кода (33%) и обучение людей (23%).

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