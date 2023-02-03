Появилось приложение, которое поможет наносить макияж слабовидящим людям

Компания по производству премиальных уходовых средств, парфюмерии и декоративной косметики Estee Lauder представила широкой публике голосового помощника для людей с нарушениями зрительной функции, в том числе полностью слепых. С помощью камеры искусственный интеллект сканирует лицо, оценивает аккуратность нанесения макияжа — равномерность косметики и ее границы.

По данным Estee Lauder в мире более 2 миллионов людей с ограничениями по зрению.