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Сегодня, 13:45

Появилось приложение, которое поможет наносить макияж слабовидящим людям

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/freepik
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Компания по производству премиальных уходовых средств, парфюмерии и декоративной косметики Estee Lauder представила широкой публике голосового помощника для людей с нарушениями зрительной функции, в том числе полностью слепых. С помощью камеры искусственный интеллект сканирует лицо, оценивает аккуратность нанесения макияжа — равномерность косметики и ее границы.

По данным Estee Lauder в мире более 2 миллионов людей с ограничениями по зрению.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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