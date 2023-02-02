Психолог назвала 2 книги, которые научат эффективно общаться

Психолог, коуч Светлана Дьяконова специально для «СЭ» рассказала о книгах, которые помогут научиться правильно говорить и эффективно общаться. Первая из них — мировой бестселлер «Язык телодвижений», написанная Алланом Пизом, австралийским писателем, более известным как «мастер языка тела». По словам Светланы Дьяконовой, эта книга научит вас правильно выстраивать вербальную и невербальную коммуникацию, то есть общаться не только словами, но и на языке тела.

Другая книга — «Стань интересным собеседником. Общение без барьеров» — написана известным психологом Виталием Богдановичем и призвана помочь в сложных ситуациях в процессе коммуникации. Автор расскажет, как преодолеть барьеры, стать интересным собеседником, а также научиться грамотно и четко доносить свои мысли до окружающих.

Почему не всегда получается донести свою мысль и как говорить так, чтобы вас слышали, узнаете в полной версии материала «СЭ».