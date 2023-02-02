0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби

Сегодня, 16:20

Психолог назвала 2 книги, которые научат эффективно общаться

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/drobotdean
Telegram Дзен

Психолог, коуч Светлана Дьяконова специально для «СЭ» рассказала о книгах, которые помогут научиться правильно говорить и эффективно общаться. Первая из них — мировой бестселлер «Язык телодвижений», написанная Алланом Пизом, австралийским писателем, более известным как «мастер языка тела». По словам Светланы Дьяконовой, эта книга научит вас правильно выстраивать вербальную и невербальную коммуникацию, то есть общаться не только словами, но и на языке тела.

Другая книга — «Стань интересным собеседником. Общение без барьеров» — написана известным психологом Виталием Богдановичем и призвана помочь в сложных ситуациях в процессе коммуникации. Автор расскажет, как преодолеть барьеры, стать интересным собеседником, а также научиться грамотно и четко доносить свои мысли до окружающих.

Почему не всегда получается донести свою мысль и как говорить так, чтобы вас слышали, узнаете в полной версии материала «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Мотивация
Советы и рекомендации
0
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Третьяка заключили под стражу в СИЗО. Что это за Третьяк и какое отношение он имеет к хоккею
Актера Бориса Щербакова госпитализировали в Москве
В Казахстане вынесли на обсуждение проект о закрытии торгпредства в России
Береговая охрана Греции открыла огонь по турецкому катеру
Российский актер приехал в зону спецоперации добровольцем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нейросеть попыталась понять и нарисовать русские пословицы