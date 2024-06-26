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Психолог объяснил, как трудоголизм вредит продуктивности
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:40

1 мин.

Психолог объяснил, как трудоголизм вредит продуктивности

Мария Маковей
Автор
Трудоголик погряз в работе
Фото master1305/istockphoto.com
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В беседе с «СЭ» психолог Дмитрий Шкинев заявил, что трудоголизм вредит продуктивности. По его словам, постоянная работа на пределе возможностей, игнорирование отдыха, личных потребностей приводят к выгоранию.

«Постоянная работа без перерывов приводит к физическому и эмоциональному истощению, снижению продуктивности и мотивации. Итоги достаточно печальные — проблемы в личной жизни, проблемы со здоровьем, низкая эффективность», — объяснил эксперт.

Специалист подчеркнул, что в работе нужно знать меру. Чтобы побороть чрезмерный трудоголизм, Шкинев посоветовал ставить реалистичные цели и оценивать свои возможности. Также следует найти баланс между работой и отдыхом, научиться находить время для восстановления сил.

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