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Сегодня, 22:30

Психолог рассказала, как родителям помочь выпускнику определиться с профессией

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Юлия Керецман
Психолог
Подростки готовятся к экзамену.
Фото Freepik/freepik
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Бизнес-психолог и мама четверых детей Юлия Керецман рассказала «СЭ», как родителям помочь выпускнику определиться с профессией. «Принятие такого решения — довольно непростая задача. Нужен правильный подход и навыки самоанализа, чтобы школьник смог найти свою идеальную профессию», — пояснила специалист.

Как отметила Юлия Керецман, следует начать с интересов и увлечений. «Предложите ребенку задуматься о том, что ему нравится делать в свободное время. Различные хобби, учебные предметы или внеклассные занятия могут указать на профессиональные склонности и интересы. Если он любит математику и увлекается научными открытиями, то, например, специальность инженера или ученого может оказаться вполне подходящей», — предположила психолог.

Не лишним будет изучить различные профессии, чтобы получить представление о том, какие возможности есть на рынке труда. В этом выпускнику помогут люди, которые работают в разных сферах, биографические книги о тех, кто достиг успеха в своей сфере, статьи о различных специальностях. Все это поможет больше узнать о требованиях, навыках, возможностях и потенциале каждой профессии. Школьнику можно попробовать получить опыт работы или практики в интересующей его сфере в рамках летней стажировки, волонтерства или небольшой вечерней подработки. «Реальный опыт поможет ребенку лучше понять, что включает в себя интересующий его род деятельности и принять решение, уже исходя из личного опыта», — подчеркнула Юлия Керецман.

Не стоит подростку отказываться от профориентационных тестов, их можно также самим найти в интернете. Они созданы, чтобы помочь в оценке интересов, навыков и личностных характеристик школьника, а также могут предложить интересные варианты подходящих профессий. Грамотный выбор специальности требует долгосрочного планирования — нужно составить список целей и шагов, которые помогут к ним приблизиться. «Если вы хотите стать врачом — хорошие оценки по соответствующим предметам, медицинский колледж или университет, участие в медицинских программных мероприятиях, опыт волонтерства в медицинских учреждениях могут стать вашей следующей целью. Важно помнить, что принятое решение о выборе профессии со временем может измениться, поэтому выпускнику нужно быть готовым адаптироваться и пересматривать свои планы», — подытожила Юлия Керецман.

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