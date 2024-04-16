В Казани пройдет юбилейный Казанский марафон

11 и 12 мая в Казани состоится 10-й юбилейный Ак Барс Банк Казанский марафон. В мероприятии примут участие 30 тысяч спортсменов и около 15 тысяч болельщиков, что позволит ему подтвердить статус крупнейшего регионального марафона в стране.

Принять участие в соревновании планируют атлеты из 13 стран: России, Казахстана, Республики Беларусь, Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Украины, Румынии, ОАЭ, Вануату, Венгрии, Швеции и Бельгии.

«Казанский марафон — это событие, которое имеет колоссальное значение для имиджа Республики Татарстан в стране и в мире. Однако наша главная цель — продолжение реальных изменений в жизни людей, популяризация спорта и здорового образа жизни. Мы хотим вовлечь еще больше людей в занятия физкультурой и спортом, развить марафонскую культуру в нашей стране», — подчеркнул директор Ак Барс Банк Казанского марафона Вадим Янгиров.

Для участников забега будут доступны марафонская (42.2 км) и полумарафонская (21.1 км) дистанции, старты на 10 и 3 км. Также 10 мая состоится массовый детский марафон — TIMERKIDS, а еще пройдут единственные в стране соревнования для малышей, которые пока только ползают — TIMERBABY. Победителей ждут призы, а всех участников мероприятия — концерт с участием звезд эстрады.

Кроме того, 11 мая в 19:00 пройдет уникальное событие — Парад наций. Его участники пройдут по Площади Тысячелетия с флагами своих стран, регионов России и районов Республики Татарстан.



Регистрация доступна на официальном сайте марафона.