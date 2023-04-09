Ветврач рассказала, как защитить домашних питомцев от клещей

Практикующий ветеринарный врач, терапевт-дерматолог Виктория Беседина рассказала «СЭ», как защитить домашних питомцев от клещей. «Для собак более эффективными средствами будут таблетки от блох и клещей. Не сочтите меня не патриотом, но использовать лучше импортные средства, пока они доступны», — предупредила специалист. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию к препарату и обязательно сделайте заметку на телефоне, когда повторить обработку. «Большинство владельцев путаются и думают, что все таблетки действуют 3 месяца. Но это относится только к «Бравекто». Все остальные доступные препараты, такие как «Симпарика» и «Фронтлайн Нексгард», действуют месяц», — подчеркнула Виктория Беседина.

Ветврач обратила внимание на важный нюанс, что если после обработки собаки таблетками, вы обнаружите живых или засохших клещей на своем любимце, не нужно пугаться. «Даже если клещ укусит собаку, которая находится под защитой обработки, то при прокусывании кожи у него высыхает ротовой аппарат, и он не может «поделиться» кровепаразитами с вашим питомцем», — пояснила Виктория Беседина.

Из эффективных средств от блох и клещей для кошек ветеринарный врач порекомендовала капли на холку, содержащие действующее вещество Фипронил. «Также обрабатывайте ежемесячно домашнего любимца, поскольку клещи могут заразить его гемобартонеллезом», — подытожила специалист.

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