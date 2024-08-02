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Вышла книга «Свидетели Игр» о московской Олимпиаде и ее времени
Хобби и развлечения

Сегодня, 10:30

1 мин.

Вышла книга «Свидетели Игр» о московской Олимпиаде и ее времени

Мария Задорожная
Автор
Церемония закрытия Олимпийских игр-1980 в Москве
Фото Global Look Press
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На Букмейте вышла книга «Свидетели Игр» под редакцией Юрия Сапрыкина, которая рассказывает о московской Олимпиаде и ее времени. Это совместный проект сервиса электронных книг и редакции Кинопоиска, приуроченный к премьере сериала «Игры».

«Свидетели Игр» состоит из эксклюзивных интервью очевидцев и участников Олимпиады-80, а также исторических глав, написанных специально для книги. В числе героев — певец Лев Лещенко, актер и режиссер Вениамин Смехов, трехкратный чемпион московской Олимпиады, пловец Владимир Сальников, журналисты, врачи и переводчики, работавшие на Олимпиаде, а также эксперты по архитектуре, моде и дизайну 1980-х и многие другие.

Обложка книги.
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