Вышла книга «Свидетели Игр» о московской Олимпиаде и ее времени

На Букмейте вышла книга «Свидетели Игр» под редакцией Юрия Сапрыкина, которая рассказывает о московской Олимпиаде и ее времени. Это совместный проект сервиса электронных книг и редакции Кинопоиска, приуроченный к премьере сериала «Игры».



«Свидетели Игр» состоит из эксклюзивных интервью очевидцев и участников Олимпиады-80, а также исторических глав, написанных специально для книги. В числе героев — певец Лев Лещенко, актер и режиссер Вениамин Смехов, трехкратный чемпион московской Олимпиады, пловец Владимир Сальников, журналисты, врачи и переводчики, работавшие на Олимпиаде, а также эксперты по архитектуре, моде и дизайну 1980-х и многие другие.