Испанский стыд: почему нам бывает неловко за других и что с этим делать

Сгорали ли вы со стыда, глядя на то, как позорится кто-то другой? Такое чувство неловкости за окружающих называют «испанский стыд». Это ощущение может застать вас абсолютно в любой ситуации. Вместе с психологом выяснили, как работает испанский стыд и возможно ли от него избавиться.

Почему испанский стыд так называется

Название у феномена довольно странное, как и он сам. И точное происхождение выражения «испанский стыд» неизвестно. Существует версия, что термин придумали в Великобритании в 1990-х. Тогда испанские сериалы, которые крутились на телевидении, были настолько нелепыми, что людям было в буквальном смысле стыдно их смотреть.

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Почему возникает испанский стыд

Каждый хотя бы раз испытывал это жгучее чувство неловкости за поступок, который совершает кто-то другой.

Почему позорится кто-то другой, а стыдно становится смотрящему — остается неразгаданной загадкой. Феномен плохо поддается объяснениям. В целом испанский стыд можно отнести к спектру эмпатических реакций. То есть чувств, возникающих из-за того, что человек перенимает эмоции других людей.

В психологии существует понятие «эмпатическое смущение» — состояние, когда человеку неловко от чужих постыдных действий. Считается, что эта черта развилась в ходе эволюции. Долгое время выживание людей зависело от того, как хорошо они понимают друг друга. Так мозг научился считывать и проживать чужие эмоции.

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Такие люди могут неадекватно реагировать, не выдерживать внутреннего напряжения и даже проявлять агрессию.

Что делать с чувством испанского стыда

К сожалению, испанский стыд относится к спонтанным реакциям, пресечь которые невозможно. Но вам всегда доступна опция изменить свое отношение в этому явлению или постараться сделать чувства менее интенсивными. Чтобы преодолеть это ощущение, используют:

Технику рефрейминга. Это психологический инструмент, который помогает бороться с установками в голове. Например, если вам стыдно за человека, который ярко заявляет о себе, вам стоит поработать с глубинным страхом «проявляться».

Дыхательные практики. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Сфокусируйтесь на своем дыхании. Так вы заставите мозг отвлечься.

Впрочем, встречаются и такие люди, которым нравится испытывать испанский стыд. Это связано с выбросом адреналина и реакцией организма на острые ощущения.