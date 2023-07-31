Как легче знакомиться и общаться с людьми, если вы интроверт

Не все люди жаждут постоянного и активного общения, быть в толпе и в центре внимания. Некоторым довольно сложно заводить новые связи, им больше нравится быть наедине с собой, заниматься творчеством, читать книги и так далее. Однако именно активная жизненная позиция помогает быть успешным и на пике трендов. Как научиться общаться интроверту, рассказала Юлия Керецман.

Особенности интровертов

В современном мире общение играет ключевую роль как в личной, так и в профессиональной сфере. Но есть люди, которым довольно непросто поддерживать активные социальные контакты. Это интроверты. Они предпочитают уединение, а постоянные встречи, мероприятия и общение с новыми людьми могут вызывать у них страх и беспокойство.

Интровертам свойственны спокойствие, рассудительность, вдумчивость и даже некоторая медлительность. Они не очень активны и редко проявляют инициативу, склонны все перепроверять и взвешивать, прежде чем решиться и сделать.

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Правила эффективного общения

Первый шаг к успешному общению с другими людьми — это понять и принять свою природу интроверта, ее особенности. При этом не стоит думать, что у такого склада людей только минусы. К сильным сторонам интровертов можно отнести умение зреть в корень, смотреть глубже, чем другие, способность уделять внимание деталям. Эти качества вполне могут стать преимуществами в общении.

Развивайте навыки слушания

Интроверты не очень любят раскрываться и говорить о себе. Не стоит смотреть на это качество как на минус. В современном обществе не так много людей, которые готовы и умеют слушать. Интроверты как никто другой умеют внимательно слушать и проявлять глубокий интерес к собеседнику. Используйте это качество в свою пользу, создавайте доверительные отношения с окружающими. Не только слушайте, но и задавайте уточняющие вопросы — они сделают общение более комфортным для обеих сторон.

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Развивайте эмпатию

Эмпатия, или умение воспринимать эмоции и переживания другого человека, сочувствовать и разделять ощущения, — еще один уникальный навык, которым обладают интроверты. Его важно развивать. Для этого нужно общение, контакты.

Используйте невербальные сигналы

К невербальным сигналам относятся жесты, мимика, тон голоса и другие элементы общения. Они передают информацию о нашем эмоциональном состоянии, уровне комфорта, заинтересованности и уверенности в себе.

Активное развитие и использование невербальных сигналов позволит интровертам более уверенно и эффективно выражать свои мысли и эмоции, не будучи при этом многословными. Иногда достаточно улыбки, прямого взгляда или расслабленной позы, чтобы подчеркнуть свое отношение и создать позитивное впечатление у собеседника.

Фото istockphoto.com

Готовьтесь к различным социальным событиям

Большие скопления людей, крупные мероприятия, даже семейного и дружеского формата, не вызывают у интровертов радости. Поэтому предварительная подготовка поможет им снизить тревожность перед предстоящим событием, набраться уверенности.

Заранее определите для себя, каких целей вы хотите достичь в процессе общения:

завести новые знакомства;

обсудить какую-то интересующую вас тему;

поддержать уже имеющиеся отношения;

просто получить удовольствие от общения.

Постепенно расширяйте список контактов

Знакомства и общение требуют времени, а в случае с интровертами еще и упорства. Подумайте, какие у вас интересы, увлечения — они могут стать отправной точкой и поводом, присоединиться к местным клубам, организациям или онлайн-форумам, где есть единомышленники и действительно интересные для вас люди. Развивайте это общение, оно будет комфортным и спокойным для вас, придаст уверенности в себе и избавит от страхов. Это поможет постепенно завести новые знакомства, а со временем и расширить свои контакты.

Не бойтесь отказов и критики

Отказ и критика — неизбежная часть жизни любого человека. Они ни в коем случае не определяют вашу ценность. Не бойтесь выражать свою индивидуальность, не стесняйтесь быть собой. Рассматривайте критику как способ мотивации и собственного развития, а не как оценку.

И главное — будьте открыты к новым возможностям и общению, верьте в свои силы.

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