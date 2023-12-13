Как красиво и необычно украсить елку к 2024 году

В декабре наряженные елки появляются повсюду, в том числе на улицах и в офисах. Глядя на новогодние деревья, многие задумываются над тем, как стильно украсить свою домашнюю ель.

Если старые игрушки кажутся слишком банальными и несовременными, можно нарядить елку по последним модным тенденциям. О том, как это сделать, рассказала декоратор и интерьерный стилист Инна Чернавина.

Какими цветами украшать елку в 2024 году

Для того чтобы определить подходящую цветовую гамму, нужно отталкиваться от цвета елки. Натуральные деревья обычно темно-зеленого цвета, в то время как искусственные могут быть не только зелеными, но и белыми, серебристыми, красными и даже черными.

Модные цвета украшений подходят не ко всем деревьям. Например, зеленые игрушки, если только они не салатовые, будут сливаться с хвоей. Зато будут выигрышно смотреться на белой елке.

Фото Rorygez Fresh/www.istockphoto.com

Не менее важно, чтобы цвета шариков и других украшений гармонировали друг с другом. С этой точки зрения красный лучше не сочетать с коричневым, а зеленый — с голубым. Красиво будут смотреться зеленый и золотой, зеленый и белый, белый и коричневый.

Если в доме нет однотонных шариков соответствующих цветов, можно использовать принтованные шары, но только выбранных оттенков.

Фото onurdongel/www.istockphoto.com

Еще один тренд: ставить дома несколько елей. Их можно нарядить по-разному, а не в едином стиле.

Что повесить на елку на Новый год

Игрушки

Самые востребованные игрушки кроме однотонных шаров:

новогодние и рождественские персонажи (Дед Мороз или Санта-Клаус, Снегурочка, снеговик, олени Санта-Клауса, Мария и Иосиф);

животные (снегири, зайцы, пингвины, медведи);

новогодние и зимние предметы (сани, лыжи, подарочные коробки, носки и валенки).

Гирлянда

Электрическая или питающаяся от батареек гирлянда позволяет придать еще большую атмосферу сказочности комнате, в которой стоит новогодняя елка. Особенно хороши разноцветные украшения с несколькими режимами работы.

Мишура

Мишуру все реже используют для украшения елок, поскольку материалы, из которых ее делают, вредны для окружающей среды. Тем не менее если дома уже есть такое украшение подходящего цвета, можно повесить его на елку.