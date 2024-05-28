Когда и как правильно рассказывать ребенку о сексе: отвечает психолог

Сегодня, 06:00
Вопросы секса и полового развития — это важная составляющая воспитания в целом. Но как и когда правильно обсудить эту информацию, чтобы она была понятной и не вызывала негативных эмоций у детей? В сегодняшней статье вместе с психологом разберем, когда и как лучше начинать разговор о сексе с ребенком, как к этому подготовиться и какие книги могут в этом помочь.
Ответ на вопрос «откуда берутся дети» зависит от возраста ребенка и может затрагивать самые разные аспекты полового воспитания. Важно выбрать подходящий момент и место для этого разговора. Интимная тема не должна быть неудобной, ее не нужно бояться.
Для подготовки к такому разговору нужно заранее изучить материалы о сексуальном развитии детей, чтобы чувствовать себя увереннее и быть готовыми отвечать на вопросы.
Нужно помнить, что открытость и поддержка важны в таких разговорах. Дети должны чувствовать, что могут обсудить с родителями любые вопросы. Не стоит забывать, что разговор о сексе — это начало открытой и здоровой коммуникации с ребенком на подобные темы в будущем.
С детьми нужно обсуждать не только физиологические аспекты, но и важность уважения себя и других, границ личного пространства и безопасного поведения.
Если вопрос о сексе застает врасплох, можно отложить ответ на следующий раз, изучив соответствующую литературу и проконсультировавшись с психологами или сексологами.
Если ребенок совсем малыш, вы можете сказать: «Ты появился у меня в животе и вышел через специальное отверстие, когда был очень-очень маленьким», вы также можете вместе рассмотреть фото из роддома (показать малышу, каким крошкой он был).
Важно использовать реальные названия половых органов.Милана ПогореловаКлинический психолог, сексолог
У мальчиков — пенис. У девочек — вульва. Таким образом у ребенка формируется правильное отношение к половым органам, он сможет рассказать, что и где у него болит, и не останется каких-то зон, о которых стыдно говорить.
Не показывайте ребенку, что вам стыдно обсуждать такие темы, есть риск, что он примет этот стыд на себя, а секс будет казаться чем-то грязным и ужасным.Милана ПогореловаКлинический психолог, сексолог
Для того чтобы ребенок комфортно себя чувствовал, важно уважать желания ребенка, в том числе его готовность к физическому контакту. Старшие не должны заставлять детей обниматься, если они этого не хотят.
Ребенку стоит рассказать, какие изменения его ждут. Не только физические, но и психологические. Рассказать о перестройке гормонов, как это влияет на настроение.
Мы привыкли считать, что обсуждать изменения в теле, а конкретнее появление менструации нужно только с девочками, но это не так. Мальчикам также важно рассказать о ночных поллюциях, ломке голоса, появлении резкого запаха пота и что с этим делать.Милана ПогореловаКлинический психолог, сексолог
В этот период особенно важны открытые отношения. Важно напомнить ребенку, что в любой ситуации он может обратиться к родителям, и они поддержат его и помогут.
В этот период возникает интерес к лицам противоположного пола и осознание своей сексуальности. К моменту полового созревания дети зачастую уже обладают некоторой информацией. Стоит свериться и понять, насколько она правдива.
В период полового созревания нужно развеять мифы о сексе, рассказать, как важно заботиться о своем здоровье психическом (уметь говорить «нет», не допускать манипуляций над собой) и физическом (обсудить инфекции, передаваемые половым путем, и риски заражения, что важно проверяться каждые полгода).Милана ПогореловаКлинический психолог, сексолог
Лучше использовать адаптированную под возраст литературу.
Возраст 4+.
С этой книги я рекомендую начать. Текст был разработан совместно с докторами, одобрен многими педагогами и аккуратно адаптирован для понимания детьми.Милана ПогореловаКлинический психолог, сексолог
Возраст: 7-11 лет.
Книга рассказывает о том, как предостеречь и защитить детей от разрушающей силы порнографии.Милана ПогореловаКлинический психолог, сексолог
Возраст: 10+.
Возраст: 9+.
Эти книги отвечают на очень важные вопросы. Рекомендуется предложить их ребенку в предпубертат.