Когда и как правильно рассказывать ребенку о сексе: отвечает психолог

Вопросы секса и полового развития — это важная составляющая воспитания в целом. Но как и когда правильно обсудить эту информацию, чтобы она была понятной и не вызывала негативных эмоций у детей? В сегодняшней статье вместе с психологом разберем, когда и как лучше начинать разговор о сексе с ребенком, как к этому подготовиться и какие книги могут в этом помочь.

Как родителям подготовиться к разговору

Ответ на вопрос «откуда берутся дети» зависит от возраста ребенка и может затрагивать самые разные аспекты полового воспитания. Важно выбрать подходящий момент и место для этого разговора. Интимная тема не должна быть неудобной, ее не нужно бояться.

Для подготовки к такому разговору нужно заранее изучить материалы о сексуальном развитии детей, чтобы чувствовать себя увереннее и быть готовыми отвечать на вопросы.

Нужно помнить, что открытость и поддержка важны в таких разговорах. Дети должны чувствовать, что могут обсудить с родителями любые вопросы. Не стоит забывать, что разговор о сексе — это начало открытой и здоровой коммуникации с ребенком на подобные темы в будущем.

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С детьми нужно обсуждать не только физиологические аспекты, но и важность уважения себя и других, границ личного пространства и безопасного поведения.

Если вопрос о сексе застает врасплох, можно отложить ответ на следующий раз, изучив соответствующую литературу и проконсультировавшись с психологами или сексологами.

Как правильно ответить маленькому ребенку на вопрос: «Откуда я взялся?»

Если ребенок совсем малыш, вы можете сказать: «Ты появился у меня в животе и вышел через специальное отверстие, когда был очень-очень маленьким», вы также можете вместе рассмотреть фото из роддома (показать малышу, каким крошкой он был).

У мальчиков — пенис. У девочек — вульва. Таким образом у ребенка формируется правильное отношение к половым органам, он сможет рассказать, что и где у него болит, и не останется каких-то зон, о которых стыдно говорить.

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Для того чтобы ребенок комфортно себя чувствовал, важно уважать желания ребенка, в том числе его готовность к физическому контакту. Старшие не должны заставлять детей обниматься, если они этого не хотят.

Что нужно обсудить с ребенком в период перед половым созреванием

Ребенку стоит рассказать, какие изменения его ждут. Не только физические, но и психологические. Рассказать о перестройке гормонов, как это влияет на настроение.

Что нужно обсудить с ребенком в период полового созревания

В этот период особенно важны открытые отношения. Важно напомнить ребенку, что в любой ситуации он может обратиться к родителям, и они поддержат его и помогут.

В этот период возникает интерес к лицам противоположного пола и осознание своей сексуальности. К моменту полового созревания дети зачастую уже обладают некоторой информацией. Стоит свериться и понять, насколько она правдива.

Какие книги помогут рассказать детям о сексе

Лучше использовать адаптированную под возраст литературу.

«Не в капусте и не аист»

Возраст 4+.

«Хорошие картинки, плохие картинки»

Возраст: 7-11 лет.

«Как взрослеют мальчики»

Возраст: 10+.

«Как взрослеют девочки»

Возраст: 9+.

Эти книги отвечают на очень важные вопросы. Рекомендуется предложить их ребенку в предпубертат.