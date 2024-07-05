Объявлена победительница конкурса «Мисс Москва — 2024»

На ВДНХ в рамках выставки «Россия» прошел финал конкурса «Мисс Москва — 2024». Победу одержала 20-летняя Лилиана Булатова. Девушка с 14 лет проходит модельные кастинги, работает у российских дизайнеров, занимается танцами и хорошо знает английский язык. Выступала новая «Мисс Москва — 2024» с девизом «Меняй в своей жизни то, что можешь изменить».



Вместе с победительницей за награду боролись 44 девушки. Всем участницам были предъявлены общие требования: быть не старше 32 лет и ростом от 170 сантиметров. Также конкурсантки должны иметь «какую-то изюминку и шарм».



После победы на конкурсе «Мисс Москва — 2024» Булатова получила возможность принять участие в фестивале «Краса России — 2024», который состоится в Москве 21 июля.