Певица Бьянка сделала подтяжку лица

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Известная российская певица Бьянка призналась в своих социальных сетях, что сделала подтяжку лица. Артистка отметила, что осталась довольна полученным результатом после операции.
«У меня не осталось ни одного синяка. Я очень довольна результатом, это омоложение, ты выглядишь свежо, ты выглядишь секси! Второй подбородок стал меньше. Результат будет все лучше и лучше. Процесс восстановления займет две-три недели», — поделилась со своими подписчикам певица.
Подтяжку лица Бьянка сделала у звездного пластического хирурга Карла Тавберидзе, к которому уже обращались артистка балета Анастасия Волочкова, певец Прохор Шаляпин и актриса Наталья Бочкарева.
Ранее Виктория Боня впервые показала лицо после пластической операции.
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