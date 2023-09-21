Певица Бьянка сделала подтяжку лица

Известная российская певица Бьянка призналась в своих социальных сетях, что сделала подтяжку лица. Артистка отметила, что осталась довольна полученным результатом после операции.

«У меня не осталось ни одного синяка. Я очень довольна результатом, это омоложение, ты выглядишь свежо, ты выглядишь секси! Второй подбородок стал меньше. Результат будет все лучше и лучше. Процесс восстановления займет две-три недели», — поделилась со своими подписчикам певица.

Подтяжку лица Бьянка сделала у звездного пластического хирурга Карла Тавберидзе, к которому уже обращались артистка балета Анастасия Волочкова, певец Прохор Шаляпин и актриса Наталья Бочкарева.

Ранее Виктория Боня впервые показала лицо после пластической операции.