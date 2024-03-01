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Стилист рассказал, какие джинсы будут в моде весной 2024 года
Жизнь и общество

1 марта, 12:25

1 мин.

Стилист рассказал, какие джинсы будут в моде этой весной

Мария Маковей
Автор
Девушка на прогулке.
Фото AnnaZhuk/istockphoto.com
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Стилист и основатель модельного проекта ML MODEL MANAGEMENT Михаил Линев в беседе с «Лентой.ру» заявил, что тренд весны и лета 2024 года — это джинсы свободного кроя. По его словам, они не только позволят почувствовать себя расслабленно, но и будут выглядеть стильно.

«Базовые или фантазийные, со всевозможными потертостями и рваниной, суперобъем или из тяжелого и форменного денима — главное, чтобы джинсы были широкими», — уточнил эксперт.

Кроме того, трендовыми будут белые брюки из денима. Также свою популярность не потеряют джинсы с высокой посадкой.

«Правильные джинсы грамотно подчеркнут линию талии, зрительно добавят несколько сантиметров к росту и соберут образ воедино», — заключил стилист.

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