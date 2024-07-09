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У телеведущего Леонида Каневского обнаружили рак
Жизнь и общество

Сегодня, 11:50

1 мин.

У телеведущего Леонида Каневского обнаружили рак

Мария Маковей
Автор
Леонид Каневский
Фото Global Look Press
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У 85-летнего известного телеведущего Леонида Каневского обнаружили рак. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Врачи нашли злокачественную опухоль у ведущего во время обследования. Как говорится в публикации, мужчина жаловался на боли в районе малого таза.

Кроме того, Mash сообщает, что опухоль удалять не будут, поскольку она «не угрожает здоровью». Также медики боятся проводить операцию из-за возраста Каневского.

Сейчас актера направили к профильному врачу. Помимо онкологии, у артиста установлены эндопротезы правого и левого тазобедренных суставов, что влияет на его чувствительность и двигательную активность.

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