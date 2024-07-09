У телеведущего Леонида Каневского обнаружили рак

У 85-летнего известного телеведущего Леонида Каневского обнаружили рак. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



Врачи нашли злокачественную опухоль у ведущего во время обследования. Как говорится в публикации, мужчина жаловался на боли в районе малого таза.



Кроме того, Mash сообщает, что опухоль удалять не будут, поскольку она «не угрожает здоровью». Также медики боятся проводить операцию из-за возраста Каневского.



Сейчас актера направили к профильному врачу. Помимо онкологии, у артиста установлены эндопротезы правого и левого тазобедренных суставов, что влияет на его чувствительность и двигательную активность.