В Китае к 2025 году появится роботакси собственной разработки

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Представители китайской компании «Диди Глобал» объявили, что к 2025 году введут в эксплуатацию роботакси собственной разработки. Уникальный роботизированный автомобиль получит название «Диди Нейрон». Об этом сообщили на портале Naked-science.ru.
Сейчас компания активно сотрудничает с автопроизводителями. Главной фишкой роботакси должна стать встроенная роботизированная рука, которая сможет подавать пассажиру чай и наливать воду во время поездки. Планируется, что будет также доступна услуга погрузки и разгрузки багажа.
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