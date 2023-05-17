5 самых крепких пар в мире спорта, которые доказывают, что любовь существует

Немногим это удается, независимо от профессии и рода деятельности.

В спорте многое непросто. Поэтому на построение и выяснение отношений совершенно не хватает ни времени, ни сил. Важен надежный и по-настоящему близкий, понимающий человек рядом, который готов пройти через все преграды и вместе подняться на пьедестал.

Кого-то хватает ненадолго, но есть и те, кто вместе много лет и по-прежнему счастливы. Расскажем про пять самых крепких пар в мире спорта.

Конор Макгрегор и Ди Девлин

Знакомство Конора Макгрегора с его будущей женой Ди произошло в 2015 году в одном из ночных клубов Дублина. Миловидная высокая шатенка приглянулась ему давно, он ее уже встречал, но до этого момента подойти не решался. Если бы он знал, какой клад ему достанется, возможно, не стушевался бы.

Через пару лет общения пара стала жить вместе в маленькой съемной квартирке неподалеку от Дублина. Конор посвящал все время тренировкам. Его доход составлял на тот момент всего 188 евро пособия. Ди работала официанткой в кафе. Она видела, насколько выматывается Конор, и не только не предъявляла претензий, но и всегда его поддерживала. В 2013-м ее возлюбленный дебютировал в UFC с победы над американцем Маркусом Бримейджем. Прошло еще немного времени, и Ди уже не надо было работать официанткой — она полностью занялась делами Конора, помогая ему разбираться с финансами. В 2017 году пара стала родителями, а затем еще дважды — в 2019-м и 2021-м.

Фото Соцсети

Яркий спортивный взлет Конора Макгрегора позволил им с Ди ни в чем не нуждаться, жить в лучших домах и проводить время с семьей на Лазурном Берегу — все, как они мечтали. Эту пару не сломили никакие испытания. Они остались верны друг другу и в бедности, и в богатстве, и в горе, и в радости. Ведь были не только победы, но и поражения, после которых Конор по-прежнему поднимался, благодаря верной Ди.

Евгений Малкин и Анна Кастерова

Эффектная пара долгое время скрывала свои отношения. Но это не мешало красивым ухаживаниям и пусть редким (иногда раз в полгода), но запоминающимся встречам. Возможно, именно это и побудило красавицу Анну Кастерову забыть о журналистской карьере, которая стремительно пошла в гору, оставить родных и близких и отправиться на другой конец Земного шара, чтобы быть ближе к любимому мужчине — Евгению Малкину.

Фото Соцсети

Успешный хоккеист, член сборной России, двукратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли оправдал доверие девушки. В 2016 году пара стала родителями (Евгений даже присутствовал при родах) и официально зарегистрировала свои отношения. С тех пор в личных социальных сетях спортсмена и телеведущей периодически мелькают нежные семейные фото, но в основном, судя по всему, пара полагается на принцип «счастье любит тишину».

Оксана Домнина и Роман Костомаров

Фигурное катание называют одним из самых красивых и зрелищных видов спорта. В парном фигурном катании большую роль играет взаимопонимание. Возможно, именно поэтому отношения на льду иногда перетекают в обычную жизнь. Зачем тратить время и силы на поиски партнера, когда самый лучший и проверенный всеми невзгодами человек, который по-настоящему поймет, уже рядом практически 24/7? Понятие «лебединая верность» к фигуристам, пожалуй, подходит лучше всего.

Отношения Оксаны Домниной и Романа Костомарова не были простыми, случались даже расставания. Но несмотря ни на что, они по-прежнему рядом и поддерживают друг друга. Удивительно, но вместе Оксана и Роман не выступали, хотя и участвовали в совместных проектах.

Встреча будущей пары состоялась еще в 2001 году. Однако прошло примерно шесть лет, прежде чем после развода с Юлией Лаутовой молодой человек начал отношения с Оксаной. Как нередко отмечал фигурист, к возлюбленной его всегда тянуло магнитом.

Федор Успенский, Фото «СЭ»

После несложившегося союза с первой супругой Роман не спешил с предложением. Но это не помешало паре в 2011 году обзавестись дочерью. Однако через несколько лет пара рассталась именно по причине того, что официально союз так и не был закреплен.

В 2014 году Оксана и Роман вновь возобновили отношения и через пару-тройку месяцев зафиксировали статус жены и мужа в одном из столичных ЗАГСов. Через пару лет они во второй раз стали родителями.

Несмотря на все жизненные перипетии, Оксана и Роман по-прежнему вместе, берегут друг друга и заботятся друг о друге. Их жизнь похожа на фееричные взлеты и жесткие падения на льду, но это никогда не мешало их чувствам и преданности друг другу.

Мария Петрова и Алексей Тихонов

Еще одна история любви из мира фигурного катания, не такая громкая, более спокойная и размеренная, но не менее интересная, — Марии Петровой и Алексея Тихонова.

В 1998 году Мария и Алексей со второй попытки составили весьма успешный тандем на льду, сразу же открыв счет золотым медалям. Дальше их ждало еще множество наград и достижений, но, пожалуй, главное из них — счастливый семейный союз и рождение в 2010 году дочери.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В отношениях этой пары всегда царило взаимопонимание и особый уют. Алексей нередко отмечал в интервью, что за нежностью и хрупкостью его любимой скрывается крепкий характер и невероятная мудрость. Умение слышать и понимать друг друга, а также изрядная доля оптимизма стали для пары залогом верности и защитой от серьезных размолвок.

Виктория и Дэвид Бэкхем

Если уж говорить о самых верных и устойчивых парах мира, нельзя не включить в этот список Викторию (в девичестве Адамс) и Дэвида Бэкхем. Казалось бы, парень из простой семьи и «перчинка» из высшего света никогда не оказались бы рядом, если бы не их мечты и характеры. Каждый из них достиг высот, о которых большинству остается только мечтать, и вписал свое имя в историю мирового спорта и шоу-бизнеса. Но главный джекпот они сорвали, встретив друг друга.

Викторию на матч Дэвида в 1998 году привела подруга и коллега по Spice Girls Мелани Чисхолм. После игры состоялась знаковая встреча, перевернувшая мир обоих. Билет, на котором Виктория оставила свой номер и вручила Дэвиду, он хранит до сих пор.

Фото Соцсети

Еще до свадьбы Виктория первым делом взялась за стиль возлюбленного. С тех пор за ними закрепился статус одной из самых стильных пар. И если не придавать значения оплошности Дэвида с ассистенткой Ребеккой Лус в «Реале», то их пару с Викторией можно назвать не просто верной, но и одной из самых прочных. В 2017 году они обновили брачные клятвы и провели церемонию только для двоих. Также пара сделала татуировки на латыни: «Все сначала». Ведь ни слава, ни какие-либо слухи не способны разлучить их. Они выпускают одежду, аксессуары и парные ароматы, участвуют вместе в рекламных кампаниях, поддерживают любые начинания друг друга, посещают мероприятия коронованных особ Великобритании и воспитывают троих сыновей и дочь. Хотя когда-то им говорили, что у Виктории не будет детей. Пожалуй, любовь творит чудеса.

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