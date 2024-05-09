День Победы: 10 писем с фронта, которые трогают до глубины души

Сегодня, 9 мая, отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого праздника команда «Стиля жизни» собрала фронтовые письма солдат, которые самоотверженно защищали Родину в 1941-1945 гг. и внесли свой неоценимый вклад в Победу. Каждый из них мечтал об одном: одолеть врага и поскорее вернуться домой, к своим любимым и близким.
Этих героев уже нет. Но память о них жива до сих пор. Их мысли, стремления и переживания остались в строках на пожелтевших от времени листах, открытках и солдатских треугольниках, некогда отправленных ими своим семьям полевой почтой. По сей день родственники хранят эти исторические частички души, которыми в честь праздника они любезно поделились с нами. Представляем 10 подлинных писем с фронта, которые невозможно читать без слез.
Орфография и пунктуация в расшифровках сохранены.
Сын Олег Аркадьевич Сальников пишет новогоднее письмо с фронта своей матери Нине Владимировне Сальниковой.
Олег Аркадьевич Сальников — сержант, в РККА призван в 1940 году, с 1941 по 1945 год воевал на Карельском фронте, был командиром отделения артиллерийского дивизиона. После окончания войны с отличием окончил Московский механический институт (сейчас это МФТИ. — Прим. ред.), поступил в аспирантуру и был принят на работу в Лабораторию «В», которая занималась в том числе работой по созданию первой в мире атомной электростанции в Обнинске. Доктор физико-математических наук, физик-экспериментатор с мировой известностью, почетный доктор университета г. Дебрецена (Венгрия). Умер в 1993 году.
31/XII-41 г.
Милая мамочка!
Пишу тебе новогоднее письмо. Вот кончается 1941 год, начинается 1942 год, в этом году мы победим и навсегда разобьем фашистскую сволочь. Пишу тебе письмо, а от тебя вот уже 3 месяца нет писем. Иван Александрович пишет мне, что он переслал тебе мой адрес. Странно, что ты не пишешь. Иль может быть идет где-нибудь и мне письмо. Хорошо бы завтра получить.
Ну, у меня все в порядке, одет тепло, сыт и даже собираются давать по 100 гр. Но меня это мало интересует, т.к. я твердо решил не пить. Вот бы Мику сюда, а то у вас наверно туго с этим товаром!
Как-то ты там живешь? Напиши мне скорей, а то ни слуху ни духу.
Где няня? С вами ли она? (Кстати И.А. пишет, что моя кошка нашлась). С Микой ли его спаниель?
Как у вас жизнь в Пензе?
Как хорошо что немцев отбросили от Москвы!
Теперь все. Им больше никогда не наступать. Теперь наступать будем мы. Как бы я хотел быть под Москвой! Ну ничего, мы здесь делаем свое дело.
Ну вот и все.
Целую тебя крепко-крепко.
Олег.
Привет няне и Микки.
Целую их.
Олег.
Это письмо также написано Олегом Аркадьевичем Сальниковым своей матери Нине Владимировне Сальниковой.
10/I-42 г.
Милая мамочка!
Получил вчера от тебя письмо от 24/XII-41 г. Это первое письмо от тебя за 3 месяца. Как я обрадовался ему можешь представить, но в нем было сообщение о смерти няни. Это так на меня подействовало. Как удар по голове. Я то надеялся ее увидеть и она умерла в такой обстановке! Очень тяжело на сердце. Я ведь ее очень любил несмотря на ее ворчливость. Как-то не верится, что я ее не увижу. Но хоть ты то жива и здорова! Как там Мика, что делает он в Пензе? С ним ли его спаниель? Спасибо тебе за адрес Вити и Зои, обязательно им напишу. А отцу писать я думаю не стоит, т.к. он видно дал тебе адрес до того, как немцы заняли Елец, значит он уехал из Ельца, когда его заняли немцы, а потом мы его отбили. Так что адрес это старый и по нем писать не стоит.
Мамочка, пиши больше, и чаще, ведь ты одна, от кого я получаю письма.
Пиши о себе, о Мики.
Что же касается меня, то я живу неплохо, от простуды принимаю по 100 гр. «Московской особой», Мика, наверно, завидует.
Одет тепло, валенки, полушубок, ватные брюки ушанка. Пока мы не имели дела с «гостями» после переезда. Но я надеюсь, что скоро мы будем иметь. Очень неприятно сидеть сложа руки, когда другие бьют врага. Но я надеюсь, что и нам придет время показать себя.
Где теперь Женя? Имеет ли Мика о нем известия? У меня к тебе есть вопрос об О.Ф.: где он? Ты мне писала как будто, что он почти на фронте?
Судя по всему, немцам скоро капут, эту сволочь надо уничтожить до одного человека вместе с финнами, румынами, прочей братией. Чтоб эта саранча больше никогда не смогла снова подняться. И это будет. Начало их разгрома уже положено. Когда я думаю что произошло под Москвой, то просто охватывает гордость за нашу армию, ведь немцы там были сильнее всего, и именно там мы их разбили. Конец уже недале. Ну я отвлекся от своих вопросов. Ты спрашиваешь комсомолец ли я. Вот уже 5 месяцев как я получил билет. Когда буду на фронте, то подам в партию. Сначала только испытаю себя. Ну вот все пока.
Пиши скорее.
Целую крепко-крепко.
Олег.
Целую Мику, (и хотел написать няню).
Отец Дмитрий Петунин пишет своим дочерям Риточке и Алечке.
Дмитрий Александрович Петунин — подполковник, служил в автобронетанковых войсках. Прошел всю войну. Имеет множество наград, в том числе орден Ленина.
Это письмо написал Моисей Шарлат своей семье, находясь в госпитале.
Моисей Семенович Шарлат — уроженец г. Вилейка БССР. Ушел на фронт ополченцем из Москвы в сентябре 1941 года, был ранен в бедро под Ржевом в феврале 1942 года, лежал в госпитале. Получил специальность артиллериста-минометчика и в 1943 году участвовал в Сталинградской битве. Был тяжело ранен снайпером в спину: пуля прошла навылет. После участвовал в наступлении в Европе. Закончил войну в Праге 9 мая 1945 года.
Павел Николаевич Зуев обращается в письме к своим родителям, а также к сестре и брату.
Павел Николаевич — уроженец деревни Басово Ярославской области, красноармеец.
4/II-43 г.
Папа Илья Иванович Максимов пишет с фронта своим детям Валентине и Юрию.
Илья Иванович — уроженец Москвы, старший лейтенант, политрук. Служил в 180-й стрелковой дивизии 86-го стрелкового полка.
Отец Семен Шарлат пишет в госпиталь своему сыну Моисею Шарлату, чье письмо также было опубликовано выше.
Поздравительное письмо с фронта, которое написал Олег Аркадьевич Сальников своей маме Нине Владимировне Сальниковой.
3/I-44 г.
Милая моя мамочка!
Сегодня весь день думал как ты встречаешь день своего рождения! Встал с мыслью о тебе. поздравляю тебя со днем рождения (еще раз — я послал тебе письмо раньше чтобы ты его получила к 3.1.44.) Как-то ты справишь этот день? Подробно напиши. Жаль нельзя послать никакого подарка — не принимают. Ну желаю тебе прожить еще 2 раза столько, сколько ты прожила. 45+45+45=135 лет. Надеюсь что следующий раз твое рождение справим вместе. Счастливый день. Сегодня взяли Новоград-Волынский. Как сейчас помню слова из оперсводки от 6.7.41 года «на Новоград-Волынском направлении наши войска вели ожесточенные бои с танками и мотопехотой противника». Это было 2 года назад? И теперь этот город наш! Мы возвращаемся! Конец не за горами. Целую тебя 100 раз и желаю всяческих успехов.
Погода у нас наладилась: легкий морозец и снежок. Очень хорошо, а то январь, а снега нет. В такую погоду хорошо охотиться. Да, в каком состоянии мое ружье? Посмотри или попроси Мику чтобы посмотрел как канал ствола, пусть почистит и смажет густой смазкой. Очень тебя прошу. Пришли пожалуйста, если достанешь алгебру и тригонометрию для 10 кл. Об этом просит мой командир. Но если дома нет — не ищи. Да и сам посмотрел бы с удовольствием. Ну вот все пока. Может быть скоро будет и наша очередь драться. Поскорей бы, а то война кончится и так и не сможешь повоевать.
Целую тебя крепко крепко.
Олег.
Привет Мики.
Афанасий Семенович Бирюков пишет родителям своего лучшего друга Александра Алексеевича Яковлева.
Афанасий Семенович Бирюков и Александр Алексеевич Яковлев были призваны на службу в 1939 году, служили вместе под Москвой на станции Хлебниково. В 1941 году отправились на фронт в Смоленскую область. В ходе атаки в одном из сражений Афанасий Семенович потерял из виду Александра Алексеевича, после чего не знал ничего о его судьбе.
Александр Алексеевич погиб в сентябре 1941, ему было 23 года. Афанасий Семенович прошел всю войну и дошел до Берлина.
Письмо Кима Дмитриевича Тарасова, которое он адресовал своей маме в День Победы.
Ким Дмитриевич Тарасов — дедушка известного футболиста, мастера спорта Дмитрия Тарасова. Ушел на войну добровольцем в 16 лет. Служил в должности подписчика патронов станкового пулемета. В боях с немецкими захватчиками бесперебойно доставлял патроны к пулемету, обеспечивая его работу. Будучи раненым, отказался уйти с поля боя и продолжил сражаться. Впоследствии был назначен на должность командира отделения. Был ранен второй раз. С боями дошел до Восточной Пруссии. Прошел всю войну.
Благодарим за предоставленные архивные письма для материала Елену Олеговну Руденскую, Сергея Алексеевича Яковлева, а также участников проекта «Московское долголетие»: Виктора Александровича Аграновича, Маргариту Дмитриевну Щедрину, Веру Александровну Абрамову, Наталью Михайловну Суконкину, Ольгу Александровну Тарасову.