Как сейчас выглядят «отчаянные домохозяйки»?

В 2004 году телезрители познакомились с трагикомедийным сериалом «Отчаянные домохозяйки». Повествование о жизни четырех американских домохозяек глазами их погибшей подруги длиной в 180 серий привлекло к экранам миллионы телезрителей. Спустя почти 20 лет с момента выхода сериала мы решили рассказать, как сейчас выглядят исполнительницы главных ролей и как сложилась их карьера.

Тери Хэтчер

Роль: Сьюзан Майер

Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки», Фото Getty Images

После взлета популярности в 2004-2012 годах карьера актрисы Тери Хэтчер пошла на спад. Сначала Тери решила взять паузу после «Отчаянных домохозяек» и не появлялась на экранах, а чуть позже решила сменить сферу деятельности и снялась в кулинарном шоу. Больше никаких успешных проектов у актрисы не было. После окончания «Отчаянных домохозяек» ей пришлось противостоять негативным комментариям по поводу ее поведения на съемках и многочисленных опозданий. Также в СМИ постоянно появляется информация о том, что Хэтчер прибегает к услугам пластических хирургов, но такие слухи актриса отрицает.

Жизнь актрисы нельзя назвать спокойной и легкой: в детстве девушки домогался ее дядя, о чем она решилась рассказать после самоубийства другой девочки из-за него же. Узнав эту интимную тайну, супруг актрисы Джон Тенни подал на развод.

Фелисити Хаффман

Роль: Линетт Скаво

Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки», Фото Getty Images

В одном из интервью Фелисити Хаффман признавалась, что она оказалась в плену одной роли и ее воспринимают только как Линетт Скаво — карьеристку, которая бросила работу ради того, чтобы быть хорошей матерью и домохозяйкой. Однако актриса пыталась продолжить карьеру и снялась в криминальной драме «Американское преступление», которая была закрыта спустя три сезона из-за низких рейтингов.

Личная жизнь Фелисити сложилась счастливо: она вышла замуж за актера Уильяма Мэйси, известного зрителям благодаря сериалу «Бесстыжие». У пары две прекрасные дочери, с одной из которых связано громкое дело, повлиявшее на карьеру ее матери. После долгой паузы в 2019 году имя Фелисити Хаффман вновь появилось в СМИ — в связи со взяточным скандалом. Фелисити решила помочь дочери поступить в колледж и отдала 15 тыс. долларов, чтобы вступительный тест был фальсифицирован. За взятку актриса получила две недели тюрьмы и штраф в 20 тысяч долларов.

Марсия Кросс

Роль: Бри Ван де Камп

Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки», Фото Getty Images

Марсия Кросс получила известность благодаря роли Кимберли Шоу в сериале «Мелроуз Плейс» и Бри Ван де Камп в сериале «Отчаянные домохозяйки». За вторую Марсия была трижды номинирована на «Золотой глобус».

Личная жизнь актрисы осложняется многочисленными проблемами со здоровьем. Первый муж Марсии умер от опухоли мозга, после чего она повторно вышла замуж. Второй муж актрисы, биржевой брокер Том Махони, тоже боролся с раком, а в 2018 году сама Кросс сообщила СМИ о своей борьбе с этой болезнью. Сейчас актриса занимается восстановлением и почти не снимается в сериалах.

Ева Лонгория

Роль: Габриэль Солис

Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки», Фото Getty Images

Яркая и красивая Ева Лонгория всегда хотела стать моделью: девушка участвовала в конкурсах красоты и посылала свои снимки в модельные агентства, однако безуспешно. Мечту детства ей удалось осуществить во взрослом возрасте, ведь, заметив обаяние и интересную внешность, бренд косметики L'Oreal сделал ее лицом своей рекламной кампании.

После успеха «Отчаянных домохозяек» и «Золотого глобуса» за роль Габриэль Солис Еве Лонгории удалось сняться во множестве фильмов. Также актриса выступила в роли продюсера фильма «Джон Уик». По мнению поклонников, Ева Лонгория на данный момент — одна из самых талантливых и продуктивных актрис Голливуда.

Николетт Шеридан

Роль: Иди Бритт

Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки», Фото Getty Images

В 2009 году Николетт Шеридан со скандалом покинула проект «Отчаянные домохозяйки», подав в суд на создателей сериала. Актрисе казалось, что ее героине, роковой красавице Иди Бритт, уделялось слишком мало экранного времени. После двух проигранных актрисой судов ее репутация сильно пострадала, и ее перестали приглашать на ТВ. Только спустя восемь лет Николетт Шеридан удалось вернуться на экраны с ролью в ремейке легендарного сериала «Династия». Личная жизнь звезды полна неудач: она несколько раз выходила замуж, разводилась, разрывала помолвки.

Бренда Стронг

Роль: Мэри-Элис Янг

Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки», Фото Getty Images

Героиня Бренды Стронг, которую зовут Мэри-Элис Янг, в начале первой серии «Отчаянных домохозяек» совершает самоубийство, поэтому актриса появляется на экране лишь в воспоминаниях. Ее закадровый голос сопровождает повествование о жизни городка и его обитателей. За прекрасную роль Бренда Стронг была номинирована на «Эмми» и получила престижную Премию Гильдии киноактеров США.

Сейчас о новых картинах с 60-летней актрисой информации нет, она стала тренером по йоге и живет с мужем Джоном Фарманеш-Бокку.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!