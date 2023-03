Белла Рамзи вернется к роли Элли во втором сезоне The Last of Us

Некоторые из зрителей The Last of Us предполагали, что во втором сезоне повзрослевшую Элли может сыграть не Белла Рамзи, а другая актриса. Однако шоураннеры сериала Крейг Мазин и Нил Дракманн решили поставить точку в слухах и домыслах. Об этом сообщает издание Entertaiment. Единственная причина, по их словам, из-за которой Белла может покинуть сериал, это ее собственное желание. «И даже тогда мы не уверены, что дадим ей это сделать», — подчеркнул Нил Дракманн. Крейг Мазин также поделился информацией о втором сезоне. «Иногда он будет радикально отличаться. Это будет что-то свое, совсем непохожее на игру. Нил и я хотим сделать это. Но мы сделаем это вместе с Беллой», — подытожил один из авторов проекта. Напомним, что на днях вышел последний девятый эпизод сериала The Last of Us, собрав 8,2 миллионов зрителей. С момента премьеры 15 января дебютный эпизод просмотрели почти 40 миллионов человек. Это второй лучший результат в истории HBO после «Игры престолов».