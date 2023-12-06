Будет ли второй сезон «Слово пацана»

На данный момент нет официальной информации о втором сезоне криминального сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». По словам режиссера проекта Жоры Крыжовникова, его соавтор и сценарист Андрей Золотарев намекнул на желание принять участие в съемках продолжения.

«Мой соавтор Андрей Золотарев — он очень хочет. Он говорит, что у «Крестного отца» три части», — сказал Крыжовников в интервью Вадиму Такменеву в программе «Центральное телевидение» на канале НТВ.

При этом сам Золотарев в интервью телеканалу RTVI сообщил, что решение о съемках второго сезона будет принимать Крыжовников.

«Но будет ли второй сезон, это в большей степени зависит от Жоры Крыжовникова. Он — локомотив этой истории, и он принимает решения», — приводит слова Золотарева RTVI.

Сериал «Слово пацана» основан на книге журналиста Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х». Сюжет картины разворачивается в 80-е годы СССР: пока родители пытаются выживать в эпоху всеобщего безденежья и перестройки, их дети предоставлены сами себе и вынуждены адаптироваться к суровым уличным законам.

На момент публикации сериал «Слово пацана» входит в топ-15 лучших сериалов мира по версии пользователей сервиса Кинопоиск.

Узнать информацию о расписании выхода серий 1 сезона сериала «Слово пацана» можно в материале «СЭ».

Сколько серий в сериале «Слово пацана»