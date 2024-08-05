Афиша кино 5 — 11 августа: что смотреть на этой неделе

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Собрали главные кинопремьеры, доступные для просмотра в российских кинотеатрах на этой неделе.

Борделенс ( Borderlands )

Дата выхода в России: 8 августа 2024 года.

Страна: США.

Жанр: фантастика, боевик, триллер, комедия, приключения.

Режиссер: Элай Рот.

В главных ролях: Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Эдгар Рамирес, Джейми Ли Кертис, Ариана Гринблатт.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: —.

Лилит вместе с отрядом наемников ищет пропавшую дочь оружейного магната.

Мой дикий друг

Дата выхода в России: 8 августа 2024 года.

Страна: Россия.

Жанр: семейный, приключения.

Режиссер: Анна Курбатова.

В главных ролях: Елисей Чучилин, Юлия Александрова, Юрий Колокольников, Максим Щеголев, Евгений Шварц.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: —.

Семиклассник Саша пытается спасти лисенка от браконьеров.

Кукушка ( Cuckoo )

Дата выхода в России: 8 августа 2024 года.

Страна: Германия, США.

Жанр: ужасы.

Режиссер: Тильман Сингер.

В главных ролях: Хантер Шафер, Ян Блютхардт, Мартон Чокаш, Джессика Хенвик, Дэн Стивенс.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 5.8.

17-летняя Гретхен отправляется с семьей на курорт, но со временем идиллия оборачивается кошмаром.